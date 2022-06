„Jsme rádi, že náš turnaj dospěl až do šestnáctého ročníku a stal se tradiční akcí,“ řekl jeho ředitel Kamil Molnár. Hraje se systém se čtyřmi hráči v poli a brankářem, počet náhradníků je neomezen. „Počítáme, že se nám přihlásí šestnáct až čtyřiadvacet týmů, ty budou rozděleny do čtyřčlenných skupin,“ přiblížil Molnár.

V základních skupinách se hraje v časovém úseku 2 x 10 minut, v play off pak 2 x 12 minut. Hraje se ceny v celkově hodnotě dvacet tisíc korun. „Samozřejmě, že oceněni budou i nejlepší jednotlivci,“ doplnil šéf turnaje. Připraveno bude bohaté občerstvení. Startovné činí 800 korun. Přihlásit je se možno do 30. června emailem, a to na: molnys@seznam.cz, kamilek@seznam.cz.

Bližší informace sdělí Kamil Molnár (737 938 517).