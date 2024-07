Tým z Novojičínska přebral během jarní části. „Osm kol před koncem soutěže se mi ozvali z Příboru, že by chtěli postoupit. Zda bych jim nepřipravil tým na další sezonu. Nakonec se nám postup povedl už nyní,“ pousmál se Antonín Mura. „Musím přiznat, že okresní přebor na Novojičínsku má velkou kvalitu. Třeba taková Studénka je hodně nepříjemná,“ podotkl šestašedesátiletý kouč.

V kádru má zajímavá jména. „Máme šikovné kluky. Například v útoku hrají bratři Panákové. Jsou to sourozenci Filipa, který kope za Spartu,“ přiblížil Antonín Mura. V jarní části za Příbor nastupoval také krátce hokejový útočník Adam Raška, který hrával za Třinec, nyní působí v NHL, v celku Minnesoty. „Je to nadstandardní útočník, který umí dát gól. Dal jich celkem šest. Pro nás klíčový hráč. Je nám ale jasné, že o něj přijdeme. Na podzim stihne asi tři kola, pak se vrací do NHL,“ podotkl Antonín Mura. Zmiňovaný Jakub Panák byl s dvaceti góly nejlepším střelcem týmu. „Z hráčů bych ještě vyzdvihl Martina Buska. Kapitán týmu, má prodloužená ruka v kabině,“ pochvaluje si zkušený kouč.

Antonín Mura stejně jako při štaci v Rapotíně bojuje s velkou dojezdovou vzdáleností. Přece jenom z Města Albrechtic, kde žije to není do Příboru zrovna kousek. „Dálka to je. V týdnu ale jezdím na jeden trénink. O tým se stará Adam Cviertna. Skvělý a pracovitý kluk. Spolupráce s ním je skvělá,“ řekl na adresu syna bývalého úspěšného trenéra Ericha.

Co se týká nové sezony, tak Příbor se posílí o jedno hodně zajímavé jméno. Z Polanky přichází jednačtyřicetiletý záložník Roman Fischer, který v minulosti hrával například za Baník Ostrava, Zbrojovku Brno, Slovácko, Jakubčovice, Hradec Králové nebo Karvinou. „Určitě náš kádr zkvalitní. Jinak dostanou v I. B třídě šanci kluci, kteří si tuto soutěž vykopali,“ prozradil Antonín Mura.

Antonín Mura opět ukazuje, že bez fotbalu žít nedokáže. „Fotbal patří k mému životu. V Příboru se mi líbí, mají tady i dobrou mládež, krásné hřiště. Za toto angažmá jsem rád. Končit ještě nehodlám. Stále mi chodí nabídky, takže pořád fotbalově žiju,“ zakončil povídání.