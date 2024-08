Zajímavý fotbal bude k vidění i v Frenštátu. Beskyd má, co napravovat, protože naposledy chytil čtyřku v Břidličné. Tým trenéra Romana Bartoše to nebude mít ale jednoduché, do cesty se mu totiž postaví ambiciózní Vítkovice.

Sobota 24. srpna

Divize F

Petřvald na Moravě – Řepiště, Rýmařov – Nový Jičín (oba 16.30)

I. A třída

Tichá – Kopřivnice (10.00), Horní Suchá – Libhošť (16.30)

I. B třída

Baška – Jistebník, Odry – Trojanovice I, Příbor – Nošovice, Skotnice – Stachovice,Veřovice – Fryčovice, Vlčovice – Janovice (vše 16.30)

Okresní přebor

Pustějov – Hladké Životice, Velké Albrechtice – Kunín (oba 16.30)

III. třída

Bravantice – Ženklava, Nová Horka – Vrážné, Trojanovice Bystré – Kyjovice (vše 16.30)

IV. třída

Studénka B – Skotnice B (10.00), Bartošovice – Tísek, Kujavy – Žilina B, Životice u Nového Jičína – Bludovice (vše 16.30)

Neděle 25. srpna

Divize F

Frenštát – Vítkovice (16.30), Polanka nad Odrou – Bílovec (17.00)

Krajský přebor

Bruntál – Jakubčovice nad Odrou (15.00)

I. B třída

Starý Jičín – Jeseník nad Odrou (16.30)

Okresní přebor

Žilina A – Sedlnice (10.15), Děrné – Suchdol nad Odrou, Lichnov – Kateřinice, Mořkov – Studénka, Spálov – Olbramice (vše 16.30)

III. třída

Rybí – Starý Jičín B, Straník – Bordovice, Zbyslavice – Hodslavice (vše 16.30)

IV. třída

Stachovice B – Mankovice (10.00), Hostašovice – Bílov (16.30)