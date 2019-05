Fotbalisté Nového Jičína poprvé po čtyřech utkáních padli, doma svěřenci Pavla Hajného nestačili překvapivě na Heřmanice.

Nový Jičín překvapivě neuspěl. | Foto: Archiv Deníku

Tak tohle naštve. Po pomalém rozjezdu jara se Nový Jičín dostal do formy, čtyři zápasy v řadě neprohrál a zvítězil ve dvou venkovních zápasech v řadě. Dostal se tak do pozice, kdy opět mohl začít myslet na vítězství v divizi. Jenže dobrou výchozí pozici do závěru sezony si Nový Jičín pokazil, když překvapivě podlehl doma Heřmanicím 1:2.

Začátek utkání přitom patřil domácí družině, jenže Klepáč a Juříček své šance nedali.