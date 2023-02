„Baník jsme zaskočili jeho vlastní hrou,“ těšilo novojičínského kouče. „Po celé utkání jsme vydrželi se soupeřem běhat. Vycházeli jsme z dobré obrany a těžili jsme z rychlé přímočaré hry. Dali jsme čtyři branky, vedle toho jsme si vytvořili i několik dalších šancí,“ podotkl Martin Štverka. První gól dali domácí po dlouhém autu, kdy si Nieslaník pokryl balon a uklidil ho do sítě. Za Baník srovnával střelou z pětadvaceti metrů Tarasenko. Do poločasu si vzal Nový Jičín vedení zpět, když se po rychlém protiútoku trefil ranou do šibenice Byrtus. Po přestávce domácí fotbalisté dobře zapressovali a Hurta z velké dálky přehodil gólmana. Poslední dvě branky padly z pokutových kopů. „Takovou hrou se přesně chceme prezentovat,“ zvedl prst Martin Štverka.

Petřvald dal Rychvaldu pětku a chystá změny v kádru

Po utkání domácí kouč udělal změny v kádru. Na půlroční hostování do Jakubčovic odcházejí David a Martin Palla. Matěj Raiskup by měl pak jarní část odehrát buď ve Vlčovicích nebo Jakubčovicích. „Další změny už neplánujeme. Pokud by ještě někdo přišel, muselo by se jednat o hráče pro základní sestavu,“ poznamenal šéf novojičínské lavičky.

Co se týká dalšího plánu přípravy, tak o víkendu má Nový Jičín volno a následně ho čeká duel proti Pusté Polomí.

Nový Jičín – Baník Ostrava U 19 4:2 (2:1)

Branky: Nieslaník, Byrtus, Hurta, Magdon (penalta) – Tarasenko, Derette (penalta).

Nový Jičín: Pikulík – Jež, Mieszek, Nippert (46. M. Gaži), F. Gaži – Byrtus (46. Vahalík), Pražák (46. D. Palla), Zagol (M. Palla), Hurta – Staněk (46. Magdon), Staněk (46. Janovský). Trenér: Martin Štverka.