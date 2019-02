Starý Jičín - Hokejovou hvězdu NHL, prohánějící se s kopačkami po zeleném pažitu, mohli vidět diváci na fotbalovém hřišti ve Starém Jičíně. Proti sobě totiž nastoupil tým vedený Rostislavem Kleslou (Columbus Blue Jackets) a staré gardy Starého Jičína. Čtvrtý ročník této akce vyšel nakonec lépe ve prospěch mladších hráčů, kteří vyhráli 4:2. Sám Rostislav Klesla si připsal hattrick.

Hokejový reprezentant Rostislav Klesla (uprostřed), působící v zámořské NHL, vyměnil brusle za kopačky a v přátelském utkání se starou gardou Starého Jičína nastřílel hattrick. | Foto: Petr Kocián

„Myslím, že těch šancí bylo spoustu. Že mi to tam padlo, ale byla i trochu náhoda. Nicméně mám radost z každého gólu, ať už na ledě, nebo u kteréhokoliv jiného sportu,“ přiznal Klesla.

„Docela to mělo náboj. Soupeř trochu omladil, a proto si myslím, že letošní ročník byl pro diváky nejatraktivnější,“ zdůraznil hokejový reprezentant a dodal: „Na Starém Jičíně je skvělé prostředí, nám se tam moc líbí. Je tam fajn parta, vždycky po zápase posedíme. Účel to samozřejmě splnilo. Navíc bylo ideální počasí. Zaběhali jsme si, pak jsme si dali dobré jídlo, a pivo, to bylo taky skvělé.“

Jan Orlita z týmu staré gardy Starého Jičína mohl být taky spokojen. „Šlo o to, zahrát si a hlavně se nezranit. Jako vždy to splnilo očekávání,“ přiznal Orlita a dodal: „Přestože jsme prohráli, je výsledek příznivý, protože jsme hráli až do konce.“

Oba společně se pak shodli: „Jestli bude chuť, a hlavně to zdraví dovolí, sejdeme se příští rok znovu.“