Jak dlouho hrajete TIP ligu čtenářů Deníku?

Dá se říci, že téměř od začátku. Jednu nebo dvě sezony ze začátku jsem vynechal, ale hrál to kolega z práce, tak jsem do toho šel s ním.

Pokud si vzpomínám, jste poměrně úspěšným hráčem…

V minulosti jsem byl jednou třetí, jednou devátý a jednou jsem to vyhrál – to bylo poprvé, kdy byla výhra sud piva.

Jak tipujete? Odhadem, nebo sledujete týmy?

Nedá se hrát jen odhadem, to by člověk nemohl vyhrát. Musí u toho přemýšlet. Dívám se na tabulky, na stav, určitě se lépe tipuje na podzim než na jaře.

Kvůli divokým jarním výsledkům?

Přesně tak. Na jaře, ke konci sezony, jsou někdy hodně zajímavé výsledky. (úsměv)

Sledujete fotbal v okolí?

U nás v obci se fotbal nehraje, ale ve vedlejším Spálově ano. Sice tam nechodím, ale výsledky sleduji.

A co první fotbalová liga?

To hlavně koukám na statistiky. V televizi se raději podívám na nějaký zahraniční fotbal. Úroveň naší ligy není dobrá.

Ale nějakého favorita máte…

Baník Ostrava a Olomouc.

A jak se vám líbí naše reprezentace?

To, že naši vyhráli s Anglií, je neskutečné, a že zrovna hlavní cena v TIP lize byly vstupenky na ten zápas, tak to se podařilo.

A co říkáte na svou výhru?

Nevím, co s playstationem udělám, protože nejsem hráč televizních her, ale syn si s tím třeba poradí. Nejsem rozhodnutý, co s tím. Jinak s pivem si určitě poradím – vypijeme ho s přáteli.