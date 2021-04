Překvapilo vás, že jste byl jediným kandidátem?

Překvapilo. Zejména po tom, co se v médiích začaly objevovat názory, že očista fotbalového prostředí musí začít od nejspodnějších pater, tedy od okresních a krajských fotbalových svazů. Proto jsem ani neuvažoval o tom, že bych byl jediným kandidátem na post předsedy OFS.

Co připravujete na Novojičínsku pro nové čtyřleté období? Na co se mohou kluby těšit?

Nemyslím si, že bychom připravovali něco speciálního. Budeme pokračovat v tom, co jsme začali před čtyřmi lety a co jsem před čtyřmi lety avizoval, že chceme dělat. Tzn. maximální komunikace s kluby, pomoc při řešení jejich problémů a starostí. Věřte, že orientovat se v řadě vyhlašovaných projektů a ve všem, co s tím souvisí, není vůbec jednoduchá záležitost. Především pro ty, kteří dělají fotbal ve svém volném čase a zadarmo. Chceme dál pokračovat v práci s mládeží, která se nám, a teď budu hodně neskromný, daří. Určitě budeme pokračovat v organizaci Zimní ligy mládeže, budeme dál pořádat letní příměstské tábory a kempy, chceme pořádat srazy pro talentovanou mládež, zaměříme se na kategorii mladších dorostenců. Tohle máme velice dobře nastartováno a byl by hřích v tom nepokračovat. Samozřejmě budeme aktivní i v jiných oblastech, např. ve školení trenérů na různých stupních, práci s rozhodčími a zejména ve snaze o získání nových rozhodčích. FAČR klade důraz na ženský fotbal, i v tomto bychom se chtěli zlepšit. Podařilo se nám rozjet i soutěž pro hráče, kteří již pověsili kopačky na hřebík, ale na hřiště je to stále táhne. A tak máme již druhým rokem veteránskou soutěž. Zpestřením bude též soutěž pro střelce všech kategorií a fotbalových úrovní. Aktivit je celá řada, s některými přicházejí kluby, což je dobře.

Jaké byly uplynulé čtyři roky? Co se povedlo? Co ne?

Mohu-li hodnotit uplynulé čtyři roky sám za sebe, pak musím jednoznačně říct, že to bylo velmi dobré období. Víte, mám kolem sebe ve VV a v komisích kolegy, kteří dělají fotbal s láskou a zaujetím. A zdůrazňuji, že pracují pro fotbal zcela nezištně. Jistě, máme problémy, máme situace, které bychom raději neměli, musíme je řešit, tak je řešíme. Ale zcela nestranně, bez snahy někoho ovlivňovat, někoho zvýhodňovat, něco z toho mít. Zkrátka měříme všem stejným metrem, ať už v dobrém, nebo ve zlém. Takže na prvním místě v tom, co se povedlo je to, že máme bezvadnou partu. Co se povedlo dál směrem k fotbalovému dění v našem okrese, bych asi neměl hodnotit já, ale ti, kterých se to týká, tedy kluby. A za ně hovořit nemohu, Mohl bych pouze vyjmenovat akce, které jsme v minulých 4 letech dělali, ale to by zabralo příliš času. Musím však zmínit to, co se nepovedlo, a to je situace kolem rozhodčích. Prostě nejsou. Myslel jsem si, že pro získávání nových adeptů na pískání děláme dost, měli jsme pár náborových akcí, nabízíme i řadu benefitů, ale ukazuje se, že to je pořád málo. Lidí, kteří by si nechali na hřišti pravidelně týden co týden nadávat, fakt není. Na jednu stranu se jim nedivím, dnešní doba je v tomhle hodně zvláštní. Jistou první vlaštovkou je získání několika kluků na pozici asistentů při domácích zápasech.

Jak moc vám práci komplikuje koronavirová pandemie?

Neskutečně moc. Nevíme vlastně nic. FAČR se sice snaží vydávat upřesňující pokyny k činnosti amatérského sportování, ale vzhledem k tomu, že i oni musí čerpat z nařízení vlády a příslušných ministerstev, je v tom celkem chaos. Momentálně se sice začíná rýsovat náčrt jakéhosi plánu na obnovení sportování, ale kdo ví.

Máte už nějaké náznaky, že by mohly vzhledem ke koronavirové pandemii některé kluby skončit?

Ne, nemám zprávy o tom, že by některý klub ukončil svou činnost kvůli koronaviru.

Současná situace může přinést i odliv dětí. Jak se podle vás dá s tím bojovat?

Kdybych tohle věděl… Jistě, může se stát, a takové signály už máme, že děti prostě přestanou sportovat. A nemusí se nutně jednat jenom o fotbal. Lék určitě neznám a nemám, ale ve fotbale vždycky platilo, že děti chodily na tréninky k tomu trenérovi, který je dokázal zaujmout, pobavit, zkrátka zblbnout tak, že se těšily na každý další trénink.

Co byste vzkázal klubům?

Hm, asi bych použil to, co říkám poměrně často. Buďte trpěliví a hlavně se nenechte ničím otrávit.