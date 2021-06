V rozhovoru také přibližuje aktuální vztahy s radnicí v Ostravě, kvůli jejíž slabé podpoře FC Odra MSFL opustila. „Můžu zopakovat svá dřívější slova, že by se lidé na radnici měli nad svými rozhodnutími v oblasti podpory sportu zamyslet,“ uvedl Tač.

Je postoj města Hlučína výrazně přijatelnější?

Za poslední dva roky byli účastni v oblasti revitalizace areálu v objemu asi 70 milionů korun. Tyto prostředky dalo dohromady ministerstvo školství, město a klub. Šli tomu naproti, podporovali to a vznikl tam fantastický sportovní areál. Co se týká provozních věcí, tak ty teprve poznávám. Mohu ale říct, že podpora v Hlučíně je výrazně vyšší, než jaká byla v Petřkovicích.

V dubnovém rozhovoru pro Deník jste si nebyl jistý, zda opuštění Petřkovic MSFL bylo správné. Nyní už máte jasno?

Já myslím, že s ohledem na to, s čím se dále v Petřkovicích potkávám, šlo o správné rozhodnutí. V Odře jsem nadále předseda a postup města je i nadále někdy nepochopitelný. Vehementně řeší třeba reklamy. Chtějí, abychom odstranili reklamy kolem hřiště, které jsou k cestě I. třídy blíž než padesát metrů. Tomu vůbec nerozumím. Ony totiž ty reklamy nejsou primárně určeny pro řidiče, kteří projíždí kolem, ale pro to, aby zabránily míči opustit hrací plochu a zviditelnily sponzory místního fotbalu. Navíc jsou tam možná déle, než ta samotná cesta I. třídy. (zasměje se) Musím říct, že jsou docela úsměvné věci, které v Ostravě dokážou vymyslet. To stejné jsou poslední události o dotačních řízeních.

Povídejte…

Že by dotace pro ostravské kluby od roku 2022 měly být určeny jen pro děti, které mají trvalé bydliště v Ostravě. Já nevím, jestli na radnici mají zdravý selský rozum. Možná by stálo za to lépe vysvětlit tuto ideu. Snad se to ale neschválí.

Tudíž tedy i po dobrovolném pádu do nejnižší soutěže si máte se zástupci města o čem povídat…

To nejsou věci cílené přímo na Odru, ale obecně ta rozhodnutí, která na nás dopadají, mi připadají nesmyslná. Jen mi to ale potvrzuje správnost mého rozhodnutí, protože v životě to tak bývá, že některé věci, které jsou správné, se dějí jakoby samy. A to, co není úplně v pořádku, tak tam vám někdo, či něco, pořád hází vidle. A tady mám pocit, že se město Ostrava předhání v tom, jak velké ty vidle do fotbalu nebo sportu obecně bude házet. Jsou to nesmyslná opatření.

Berete to jako naschvály?

Nemyslím si, že to jsou naschvály. To vůbec. Já myslím, že je to spíš nedocenění dopadů těchto rozhodnutí a jejich vlivu na sport. Úředníci plní zadání politiků, kteří řídí město, vymýšlí moudré vyhlášky a v konečném důsledku se jedná o nesystémovou a nevyváženou politiku, která sport nepodporuje, ale komplikuje.

Bude to mít podle vás pokračování?

Já vůbec nevím, co ještě může přijít. My těmto rozhodnutím nerozumíme, protože je to proti sportu, fotbalu a celkově nepochopitelné. Jak už jsem říkal dříve, Ostrava by se měla zamyslet, co chce podporovat, a jakým způsobem, protože je tu značně nevyužitý potenciál, a opravdu si myslím, že to rozvoji amatérského sportu neprospívá. Podporují se kluby, kde mládežnická základna není, či je jen minimální, a nepodporují se kluby, které v Ostravě už něco dokázaly a město dobře reprezentovaly ve třetí nebo druhé lize. Mimo Baník tedy.

Vraťme se k Hlučínu, jaké máte s ním záměry? Co třeba výhledově postup do druhé ligy?

Co se týká Hlučína, u něj jsem o postupu nemluvil. Nyní je přece jen nutné vnímat dobu, jaká je, vše se znovu rozjíždí, je otázkou, jak se k tomu postaví sponzoři a vůbec podporovatelé fotbalu. Zatím se chci etablovat, stabilizovat, zjistit, jak to funguje v realitě a uvidíme. Pokud se podaří do toho vtáhnout podnikatele, když to bude podporovat město, tak já osobně bych ambice měl. Ale sám do toho jít nemůžu.

Takto jste mluvil i dříve…

To je pořád stejné, budu rád, když na tom bude záležet více stranám, nejen mně. Ve finále bude klíčové, jak silné bude mužstvo a co budeme předvádět na hřišti. Zatím jsme toho moc neodehráli. Doufejme, že to bude skvělé a stadion se naplní. Chceme hrát v pátek večer pod světly, což by ve třetí lize mohlo být atraktivní. Ten areál by si to ale zasloužil a i někteří hráči v současném týmu svou úrovní na druhou ligu mají.

Je zájem v soukromé sféře podporovat hlučínský fotbal?

To nevím, teprve jsem tu začal, vždyť jsem přišel před čtrnácti dny. Vlastně teď jsme přepisovali akcie po valné hromadě FAČR v Praze, kde já byl ještě za Petřkovice a za Hlučín pak pan Jančík. Teď se řeší právní věci, a já začínám oslovovat místní podnikatele a lidi kolem. Já věřím, že najdeme společnou řeč a cestu, ale teď je velmi brzy něco hodnotit. Samozřejmě to ale pro mě bude důležité.

Zároveň asi budete sledovat i Petřkovice, kde jste avizovali záměr jít co nejdříve do krajských soutěží…

To určitě. Je otázkou, kdy se to podaří. Mužstvo je poměrně mladé a pro mě je městský přebor větší neznámá, než třetí liga. Nová zkušenost. Uvidíme, co se nám tady podaří udělat.

Lze očekávat i určitou kooperaci mezi oběma kluby?

Ano, chceme, aby ty kluby měly k sobě blíž, dokázaly si vyjít vstříc a spolupracovat. U mužů by tomu samozřejmě pomohlo, kdyby se hrála vyšší soutěž, minimálně ta I.A třída, ale uvidíme.

Odra už pro vás bude spíše radostí, než starostí, viďte?

Petřkovice byly pro mě vždy spíše radostí. A tak to věřím bude nadále. Přece jen víc než dvacet let zde nelze zahodit jen tak za hlavu.

Poslední otázka. Nakousl jste valnou hromadu FAČR, její výsledek vám určitě udělal radost, že?

My podporovali Petra Fouska, Jirku Šidliaka a Pavla Nezvala, což jsme dlouhodobě avizovali. Jestli to bude dobré, to se uvidí, na české straně ale velký kus práce odvedla F-evoluce v čele s Vláďou Šmicrem. Bez něj a dalších jemu blízkých lidí by se to nemohlo nikdy podařit. Je tam teď silné jádro, ve výkonném výboru jsou nově rozložené síly, je otázkou, jak to bude fungovat. Doufejme, že se změny ve FAČR podaří nastartovat, protože nastal čas to řešit jinak, než bývalo dříve zvykem. Doba je jiná. Na valné hromadě byla řada šikovných a chytrých lidí z podnikatelské sféry, kteří vystupovali, ptali se jasně na detaily prezentované starým vedením a bylo zřetelné, že vedení moc nechce na tyto otázky reagovat. Možná ani nebylo schopno jasně vysvětlit poměrně fundované otázky, zejména na hospodaření FAČR. To by se mělo změnit a fotbal být měl být zase fotbalem. A FAČR servisní a podporovatelskou organizací pro celou, více než tří set tisícovou, základnu fotbalistů u nás.