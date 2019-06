Máte za sebou první sezonu v roli hlavního trenéra a hned jste dovedl Frenštát k prvnímu místu v krajském přeboru a postupu do divize. Lepší to být nemohlo?

„Vždycky to může být lepší. Ale pokud jsme postoupili z prvního místa, což byl cíl po polovině sezony, takže z tohoto pohledu to opravdu lepší být nemohlo, nejde být nultý.“

Od začátku sezony tedy klub postupové ambice neměl? Ty přišly až po polovině soutěže?

„Já jsem do Frenštátu vlastně šel jen s předpokladem, že si tady vyzkouším, čeho jsem trenérsky schopný, co zvládnu. Kluci tady zůstali asi jenom ze zvědavosti, tři z nich mě znali z minulého angažmá. Pavel Klimpar, Vilda Jurek, Jirka Kovář a starší kluci Radim Špaček a Roman Vaverka si řekli, že ještě končit nebudou a já jsem byl potom sám překvapený z toho, co se dělo na podzim, jak jsme rychle našli společnou vlnu, jak jsme se stmelili, jaký byl charakter mužstva. Měli jsem v týmu mladé i starší hráče, měli jsme zkušenost i rychlost. Tohle všechno nám tedy klapalo a pak, když jsme po polovině soutěže vedli, už by bylo nefér se schovávat za to, že nechceme postoupit. Pak už to začal být cíl.“

Ze strany vedení klubu byl velký zájem a podpora v případě vítězství v krajském přeboru postoupit do divize?

„Ano, takhle se to v zimě odsouhlasilo, řekli jsme si, že pokud postoupíme, tak do toho půjdeme.“

Bude potřeba vzhledem k postupu do vyšší soutěže kádr posílit? Budou pokračovat zkušení hráči, kteří přispěli k postupu?

„Kádr se určitě bude muset změnit, ale nechceme tady dělat žádnou čistku, protože jsem zastáncem možná staromódního rčení, že ten, kdo si to vykopal, by si to měl i zahrát. Pokud nebudou hráči sami chtít odejít, tak je nikdo k odchodu nutit nebude. Je ale pravda, že na divizi budeme potřebovat jinou kvalitu. Už v průběhu sezony jsem objížděl divizní utkání a je vidět, že tam jsou kvalita a nasazení hráčů trochu jiné. Všechno je o složení týmu, o hráčích, kteří v týmu jsou. Takže my nikdy nebudeme hrát rychlý běhavý fotbal, kdy budeme mít tři sta padesát přihrávek za poločas, ale budeme hrát fotbal chytře a s rychlými kraji. A právě na těchto postech bude potřeba se doplnit. Protože když přišla nemoc nebo nějaké menší zranění, měli jsme najednou na lavičce třeba jen tři čtyři hráče plus brankáře. Nějaké hráče už máme vyhlédnuté, věřím, že se s nimi dohodneme. Nepotřebujeme, aby byli ti hráči kvalitní jen herně, musí být dobří také charakterově, aby k nám zapadli.“

Co z vašeho pohledu hlavně stálo za úspěchem v podobě prvního místa a postupu?

„Chtěl bych poděkovat hráčům, protože málokde se sejde taková parta, která je schopná i v krajském přeboru se sejít třikrát týdně v takovém počtu, že jde v tréninku opravdu něco udělat. Charakter týmu se uměl vždycky v nejtěžších momentech stmelit. Postupně dostávali mladší hráči více šancí a byli schopni do toho skočit, ti starší je zase skvěle podrželi. Tým dělá trenéra, ne trenér tým. To bych chtěl zdůraznit. Vážím si každého jednoho hráče, co tu byl, a který předvedl něco, co bylo ve prospěch týmu.“

A když pomineme hráče?

„Celá sezona by se takto neodehrála, pokud by u toho nebyl Franta Mikulenka, který tým vždycky, ať už z jakékoliv pozice, velmi podporoval. Chtěl bych mu vzdát maximální hold za to, že ač stejně jako já není Frenštáťan, tak nechal na hřišti rok velké práce a obětavosti a udělal pro klub opravdu hodně. A je z velké části i jeho zásluhou, že se tým tak dobře stmelil, protože je to člověk, který umí vytvářet atmosféru a umí na sebe navázat hráče. Jemu musím obrovsky poděkovat, stejně jako také vedení klubu. Nikdy to není jen o trenérovi a o hráčích, ale o celém zázemí. Bez Franty by se to nepovedlo, strašně si ho za to vážím.“

V divizi vás budou čekat náročnější utkání, může se stát, že už nebudete tolik vyhrávat a tím pádem jako trenér zažijete zase jiné situace. Jste na to připravený?

„Teď jsme měli pár situací, kdy bylo potřeba poznat charakter týmu a zvednout hlas, vrátit všechno zase do těch správných kolejí. A v divizi možná nastane něco takového každý druhý nebo třetí zápas, bude potřeba do toho víc zasahovat. Proto také chceme posílit o nové hráče, aby bylo možné tým herně oživit, aby se zvedla konkurence a hráči neměli i po špatném výkonu jistotu, že budou hrát, protože za ně není náhrada. Určitě to v divizi bude ve srovnání s krajským přeborem hodně rozdílné.“

Čekat vás bude třeba regionální derby s Novým Jičínem, těšíte se na ně?

„Ano, kromě Nového Jičína nás bude navíc čekat derby s Frýdlantem nad Ostravicí, mohli bychom mít zajímavou návštěvnost, tak jako tomu bylo vždycky třeba s Čeladnou. Co se týká cestování, nebude ho výrazně víc než doposud, nejdál je Rýmařov, případně Bruntál.“