„Bylo mi jasné, že to asi tak dopadne,“ poznamenal Alois Skácel. „S kluky jsme se už spojili a řekli jsme si, co dál. Kluci budou nyní trénovat podle sebe, hned jak skončí opatření, začneme s přípravou na nový ročník,“ pokračoval šedesátiletý trenér.

Na lavičce Nového Jičína bude pokračovat i v příští sezoně. „V klubu mají zájem o další spolupráci. Nebráním se tomu, klub funguje dobře, všechno si sedlo,“ podotkl Alois Skácel.

Kádr pro příští sezonu by měl být zachován. „Je mi jasné, že někteří kluci půjdou na zkoušky do vyšších soutěží. Šanci dostanou stejně jako v zimní přípravě naši mladí odchovanci,“ poznamenal trenér. „Zájem máme o hlučínského Ságnera, ale je to věc dalších jednání,“ řekl trenér Nového Jičína.