Mladší sportovní fanoušci ho možná neznají, ale to nic nemění na jeho výjimečnosti. Do paměti příznivců se vryl už v padesátých a šedesátých letech minulého století jako hráč basketbalového celku Tatran Ostrava a později Nové huti Ostrava.

V polovině sedmdesátých let minulého století se začal věnovat fotbalu, a – tak jako všechno – dělal i jej naplno. Stal se předsedou Baníku Ostrava a v této funkci působil jedenáct let. A bylo to pro slezský fotbalový klub období i z historického hlediska velice úspěšné.

V době jeho „šéfování“ na Bazalech získal modro-bílý klub dva mistrovské tituly, domácí pohár, hrával s železnou pravidelností evropské poháry. A také v nich byl úspěšný – Baník byl krůček od postupu do finále PVP. Miloslav Dopita navíc pracoval v evropské fotbalové federaci UEFA a v národním fotbalovém svazu. (spo)