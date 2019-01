Novojičínsko - Fotbalový program narušilo o víkendu špatné počasí, které zabránilo sehrání většiny plánovaných zápasů. V krajském přeboru měl frenštátský Beskyd hostit fotbalisty z Pusté Polomi, ale z důvodu nezpůsobilého terénu musel být zápas odložen.

Fotbalisté SK Beskyd Frenštát p. R. (ve světlém) se domácího utkání proti Pusté Polomi nedočkali. Na šanci získat první vítězství v nové sezoně si tak budou muset počkat do dalšího kola. | Foto: Archiv/Deník

Stejně tak dopadly v A třídách zápasy obou novojičínských zástupců. Petřvaldští odložili domácí utkání s Vratimovem na sobotu 17. listopadu od 14 hodin a nehráli ani fotbalisté FC Bílovec ve Velkých Hošticích. V I. B třídě, skupině B, byly odloženy duely Vřesina Krásné Pole a Darkovice Klimkovice.

Ve skupině D nedošlo na šlágr kola, kdy měli Kozlovice hostit Libhošť, a odloženo bylo i utkání mezi Odrami a Veřovicemi. Hrálo se v Suchdole, který porazil Nový Jičín B a dostal se už na 5. místo tabulky. Za vytrvalého deště a na podmáčeném trávníku, který byl na velké hraně regulérnosti se bojovalo také v Kopřivnici, kde domácí nakonec porazili Jeseník nad Odrou 5:1. Podobné to bylo i v Bordovicích, kam přijel Starý Jičín. Domácí svěřenci trenéra Reka se sice dostali do vedení zásluhou Maruchniče, ale hosté po dvou proměněných penaltách Šroma skóre otočili. Fotbalisté Vlčovic vyloupili Jakubčovice a domů si dovezli všechny tři body za výhru 2:1. Šest branek mohli vidět fotbaloví fanoušci v Kateřinicích. Domácí však nakonec prohospodařili tříbrankový náskok a podruhé v řadě doma remizovali.

I. B třída, skupina D

LOKOMOTIVA SUCHDOL N. O. - FK NOVÝ JIČÍN B 2:0 (1:0)

Branky: 2x Zuzaňák, rozhodčí: Galásek Chýlek, Hrňa.

Suchdol n. O.: Dubec - Richtárik, Borák, Randýsek, Szabó - Gerhart, T. Rek, Masnica, Voda - J. Rek, Zuzaňák. Trenér: Bronislav Blinka.

Nový Jičín B: M. Leskovjan - J.Tobola (J. Holík), J. Matýsek, L. Bajer, M. Matoušek - M. Hes, P. Plešek, D. Polášek (R. Klos), D. Novotný - L. Polonyi, J. Hanzelka. Trenér: Janis Papadopulos.

Hodnocení trenéra Nového Jičína B Janise Papadopulose: „Přestože terén byl na hranici regulérnosti, vytvořili jsme si řadu skvělých příležitostí, které jsme však nedokázali proměnit. Naopak soupeř prokázal neuvěřitelnou produktivitu, kdy ze dvou rohových kopů vstřelil dvě branky. Protože naše střelecká nemohoucnost pokračovala, domácí se zaslouženě radovali z tříbodového zisku."

TATRAN JAKUBČOVICE - FC VLČOVICEMNIŠÍ 1:2 (1:1)

V chladném a deštivém počasí se zpočátku střídaly útoky na obou stranách. Jako první se trefil domácí Jahoda, který vymetl šibenici Bartoňovy branky. Vyrovnání zařídil hostům přesnou hlavičkou těsně před přestávkou Drozd. Domácí ve druhé půli ještě vystupňovali útočnou snahu strhnout vítězství na svoji stranu. Hosté však úspěšně narušovali domácí kombinace a naopak z protiútoku skóroval Světlík. Vlčovice pak, i díky velké bojovnosti, dokázali své těsné vedení udržet až do konce zápasu.

Branky: 18. Jahoda 42. Drozd, 63. Světlík, rozhodčí: Kotík Herda, Ertel.

Jakubčovice: Richter - Sommer, Dvořák, Anděl (32. Šíma) K. Molnár, Šťastný, Klevar, Jahoda, M. Zagol - Pavelka (66. Ďurica), Schreier. Trenér: Kamil Vrba.

Vlčovice-Mniší: Bartoň - V. Rek, Velička, Chamrád, Polášek - Drozd (75. Beseda), R. Jalůvka, Názalaník - Světlík, J. Jalůvka. Trenér: Miroslav Krajčí.

FC KOPŘIVNICE - SLAVOJ JESENÍK NAD ODROU. 5:1 (1:0)

Branky: 28. Okřesík, 46. Pokluda, 64. Březina, 70. Špaček, 83. Štěpán 62. Cverna, ŽK: Buček, Okřesík, Štěpán M. - Goláň, Burget, rozhodčí: Hubert - Havlík, Fieber.

Kopřivnice: Beňo - Daňhel, Paciorek, Buček, Ferst - Pokluda, Březina, Mička, Kapsa (46. Pala, 79. Kramoliš) - Okřesík (78. Štěpán), Špaček. Trenér: Milan Svoboda.

Jeseník n. O.: M. Rovenský - P. David, V. Cverna, J. Goláň, J. Koval ml., J. Krpec, L. Burget, A. Víznar, M. Goláň (75. L. Lušovský) - M. David (72. M. Kretík), D. Kučák. Trenér: Jan Koval st.

TJ SOKOL BORDOVICE - TJ SOKOL STARÝ JIČÍN 1:2 (1:1)

Branky: 32. Maruchnič 44. a 76. Šrom (obě z penalty), ŽK: Kotešovec, rozhodčí: Uličný Streit, T. Lakomý.

Bordovice: Horák - Farkavec, Kovařík, Raška, Vaněk - Geryk, Melčák, Špaček, Vávra (58. Hajník) - Maruchnič, Vašenda (80. Macháček). Trenér: Radúz Rek.

Starý Jičín: Hanzelka - M. Vahalík, Hubeňák, Šrom, Glogar (70. Podešva), P. Vahalík, Barvenčík (Ji. Hasal), Bezděk, Jurajda, Škrla (86. Bok), Kotešovec. Trenér: Marek Kreml.

TJ SOKOL KATEŘINICE - NFC LICHNOV 3:3 (3:0)

Domácím pořadatelům, kterým pomohli i samotní hráči a dobrovolníci, se nakonec po usilovné práci podařilo vyhrnout celé hřiště zasypané sněhem a připravit hrací plochu tak, aby ji rozhodčí mohli uznat za způsobilou. V brance Lichnova se místo potrestaného Jana Klimeše představil téměř po deseti letech Pavel Weber, který se rozhodl pomoct týmu trenéra Chrobáka. První brankou zahřáli své fanoušky domácí fotbalisté už po dvaceti vteřinách hry. V 16. minutě už na světelné tabuli svítilo skóre 3:0 pro domácí a zdálo se, že už nic nezabrání jejich tříbodovému zisku. O poločase musel Lichnov pro zranění vystřídat zkušeného Babince. Po změně stran však domácí naprosto odpadli a Lichnov je začal přehrávat. V 78. minutě, za stavu 3:1 pro domácí, odešel pod sprchy kvůli druhé žluté kartě hostující Kahánek. Lichnovští však nesložili zbraně a brankami Ondřeje Klimeše v 88. a 91. minutě připravili domácím tvrdý direkt v podobě závěrečného vyrovnání. Kateřinice stačily už jen rozehrát a přišel závěrečný hvizd ze strany hlavního rozhodčího.

Branky: 1. Bajer, 11. J. Richter, 16. P. Lys 88. a 91. O. Klimeš, 58. Beneš, ČK: 78. M. Kahánek (L), rozhodčí: Krištof - Přeček, Mudra.

Kateřinice: Rubina - Tyleček, Janeček, D. Lys, Jiří Kuchař ml., P. Lys (62. Kocourek), J. Richter, Jan Kuchař, Bajer (38. Marsina, 82. Pavel Kuchař) Jiří Kuchař st., Polášek. Trenér: Tomáš Malý

Hodnocení trenéra Kateřinic Tomáše Malého: „Měli jsme výborný vstup do zápasu. První gól jsme dali hned ve dvacáté vteřině, v šestnácté minutě už jsme vedli už o tři branky a zápas se jednoznačně vyvíjel pro nás. Nevím, nedokážu to pochopit, co se pak ve druhé půli stalo. Byl to už druhý zápas, kdy vedeme tři nula a prostě ho promarníme. V první půli nastřelili hosté břevno, tam už jsme si mohli trošku dávat pozor. O přestávce jsem klukům říkal, ať hrají v klidu. Druhý poločas jsme úplně přestali hrát. Šli jsme sice sami na gólmana, nedali jsme a soupeř po naší chybě trestal. Nevím, jestli to mají kluci nějak v hlavě, ale naprosto jsme se sesypali. V té poslední minutě jsme měli přímý kop, trefili zeď, neudrželi jsme balón, a hosté pak z poslední akce zápasu vyrovnali."

Lichnov: Weber - Neckář, Babinec (46. Lipový), M. Kahánek, Strnka - M. Růžička (31. Harabiš), Bílek, Šimek, O. Klimeš - Hanzelka, Beneš. Trenér: Svatopluk Chrobák.

Hodnocení trenéra Lichnova Svatopluka Chrobáka: „V některých momentech utkání šlo i o zdraví hráčů. Výrazně jsme na tento terén doplatili zraněním Babince a Michala Růžičky. Domácí nás hlavně v prvním poločase a na začátku utkání předčili důrazem, agresivitou a nasazením. I když jsme byli fotbalovější, jediná rána za první poločas na branku hostí skončila od Radima Šimka na břevně domácí branky. Začátek utkání byl pro nás jako ze špatného filmu. Veškerá taktika a plamenná slova na koncentraci a pohlídání si začátku utkání byla vniveč. Do druhé půle jsme nastupovali s odhodláním něco udělat s výsledkem. Přidali jsme více na důrazu, zjednodušili rozehrávku a posílili jsme útok na tři vysunuté hráče. Více jsme se snažili o dlouhé nakopávání bez zbytečného držení míče na těžkém terénu. Nakonec jsme tolik důležitý bod získali v samotném závěru. Dík za předvedený výkon patří všem hráčům."