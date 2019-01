Novojičínsko – Fotbalisté Starého Jičína zvítězili v Kopřivnici 5:1, když se hattrickem blýskl útočník Škrla. Druhé Veřovice prohrály na jaře teprve podruhé, když padly na hřišti Ostravice gólem ze závěru utkání.

Fotbalisté Fulneku mohli po výhře s Odrami, kterou viděly tři stovky diváků, slavit vytoužený postup v domácím prostředí.

Tichá nebodovala potřetí za sebou a z Mořkova se vracela s nejtěsnější porážkou 0:1. Spálov pak doma přehrál Vlčovice 4:2 a nováček z Pustějova přišel o výhru proti Jeseníku nad Odrou až v posledních minutách zápasu. Druhé výhry v ročníku se dočkaly poslední Hukvaldy, které v derby přehrály Fryčovice 3:1.

FOTBAL FULNEK – TJ ODRY 5:0 (4:0)

Lídr tabulky chtěl v domácím prostředí, před třemi stovkami diváků, s předstihem slavit postup a už ve 2. minutě se fulnecké ochozy mohly radovat, když po Černínově rohu zafungovala stoperská spolupráce. Radim Krása prodloužil míč na přední tyči a nekrytý Černín nekompromisní hlavičkou zblízka otevřel skóre derby.

O chvíli později mohl vyrovnat oderský sniper Maléř, ale toho ve velké možnosti vychytal Rozsypal. Poté se hra na několik vyrovnala, ale po půlhodině přišly tři fulnecké údery v rychlém sledu. Nejprve se po faulu na Černína pískal pokutový kop, se kterým si bez potíží poradil Murín a za necelé tři minuty to byl znovu Černín, jenž vyslal do úniku Houfka, jenž navázal na své dva zásahy z minulého kola a povedenou střelou na zadní tyč zvyšoval již na 3:0. Fanoušci Fulneku pomalu nestačili slavit a ve 39. minutě zaúřadoval opět Černín, jenž se podílel i na čtvrtém zásahu, když jeho nepovedenou střelu patičkou usměrnil za záda bezmocného Cibulce nejlepší střelec soutěže Ďurica, pro něhož to byla sezónní trefa číslo 25.

„Rychlá branka nás paradoxně spíše ukolébala a svůj fotbal jsme pak začali hrát až od třicáté minuty. Třemi góly jsme rozhodli o výsledku a ve druhém poločase už jsme si to vyloženě užívali,“ vyjádřil se fulnecký hrající asistent Pavel Jurča.

Ve druhém poločase už suverén tabulky v poklidu směřoval k jednadvacáté výhře v sezoně, kterou ještě v závěru zpečetil mladý zadák Lachký, jenž si na zadní tyči počíhal na Černínovu standardku a svým prvním gólem za fulnecké áčko završil vítězství 5:0. Závěr zápasu se pak dohrával za přítomnosti pyrotechniky a dýmovnic.

„Za první gól mu dal předseda klubu Berger bečku piva, se kterou jsme mu pak všichni rádi pomohli,“ usmál se Jurča, na jehož hlasu bylo slyšet, že si Fulnečtí postupové oslavy užili. „Bylo to velké. Samozřejmě, že se zpívalo, nechyběl ani ohňostroj a všichni jsme si to užili. Ti dobří, ještě stihli i nedělní zápas za béčko,“ prozradil dále hrající asistent Michala Kováře.

Fulnek už se tak může chystat na I. A třídu, ale ještě ho čekají závěrečná čtyři utkání. „Chceme to dohrát až do konce a všechny zápasy zvládnout. Co se ještě týče zápasu s Odrami, taky bylo sympatické, že přijely hrát fotbal. Ještě bych rád poděkoval našim fanouškům a jsme rádi, že se nám podařilo to, co jsme si před sezonou stanovili,“ zdůraznil Jurča.

Pro Odry se tak jednalo teprve o druhou jarní porážku. „Na rychlý inkasovaný gól jsme mohli bleskově odpovědět, ale šanci jsme neproměnili. Nehráli jsme žádného zanďoura a hra se pak vyrovnala, ale potom přišla desetiminutovka Fulneku, kdy jsme dostali tři góly a bylo po zápase. Takový soupeř, kterým je Fulnek už takové vedení nepouští. Bohužel nám chyběli čtyři hráči základní sestavy,“ uvedl oderský trenér Petr Chuděj, jenž však i přes porážku viděl pozitiva.

„Viděl jsem alespoň náhradníky proti nejlepšímu týmu naší skupiny. Výsledek je sice hrozivý, ale nebyla to nějaká devadesátiminutová převaha Fulneku, kterému gratuluji k postupu,“ doplnil šéf oderské lavičky.



Branky: 2. a 32. z pen. Murín, 35. Houfek, 39. Ďurica, 86. Lachký. Rozhodčí: Pala – Tobola, Karkoška.

Fulnek: Rozsypal – Mrkvica, Murín (81. Jurča), R. Krása, Lachký – K. Krása (60. Stratil), Černín, Vašina (60. Špitalík), Houfek – Ďurica (69. Štefek), Jan Šesták. Hrající trenér: Michal Kovář.

Odry: Cibulec – Holub, Veselý, Rybařík, Hurta – P. Fabiánek (59. Holiš), Konrád, Vidlák (80. Ferda), Frais (78. Mališ) – Repta, Maléř. Trenér: Petr Chuděj.



FC KOPŘIVNICE – FK STARÝ JIČÍN 1:5 (0:2)

Domácí Kopřivnice vstoupila do utkání aktivněji a zkraje zápasu mířil do břevna Poláček. Po dvaceti minutách se v další šanci ocitl Nenutil, ale brankář Starého Jičína Strnadel byl připraven.

Závěr první půle ale patřil hostům, protože ve 37. minutě využil zaváhání kopřivnické defenzivy, po přihrávce Folbergera, Polášek a za dalších pět minut se Starý Jičín radoval už z vedení 2:0. Bartoň s Jurajdou rozehráli rohový kop, který uklidil k tyči Škrla.

Jak hosté zakončili úvodní část, tak stejně dobře rozehráli i tu druhou, neboť podařený brejk zakončil svým druhým gólem v utkání Škrla. Až poté se dostala ke slovu i Kopřivnice, když v 53. minutě snížil na 1:3 střídající Šimíček, jenž nahradil zraněného Hanzelku. Chrobákův celek mohl poté upravit na rozdíl jediné branky, ale Strnadel si připsal další důležitý zákrok.

Místo toho udeřilo na druhé straně, když po hodině hry završil hattrick Škrla. Stejný hráč mohl vzápětí přidat i svůj čtvrtý zářez, ale z dobré pozice netrefil zařízení.

Hosté se však nakonec páté branky dočkali, když Beňa překonal čtvrt hodiny před koncem střídající Holeňa. Do poslední vyložené šance se pak dostal i další střídající hráč Dominik Janovský, ale zblízka mířil pouze do strážce kopřivnické svatyně.

„Zápas se nám nevydařil. Hosté byli rychlejší, důraznější v osobních soubojích a v obraně nás absolutně rozebrali. Dopustili jsme se mnoha chyb a hráči si musí uvědomit, že v průběhu utkání musí plnit základní obranné úkoly. Samozřejmě se vše odvíjí od kvality jednotlivých hráčů, jejich přístupu k tréninku a zápasu,“ zamýšlel se lodivod FC Kopřivnice Svatopluk Chrobák, jenž však vyzvedl fanoušky, kteří jeho celek podporovali i přes nepříznivé skóre.

Starý Jičín tak potvrdil střeleckou formu z posledních čtyř utkání, ve kterých třikrát zvítězil a nasázel 15 branek. „Nebylo to vůbec jednoduché utkání, jak by se mohlo podle výsledku zdát. Domácí hráli dobře, vytvořili si šance, ale žádnou v úvodu utkání neproměnili. My jsme naopak konečně proměnili většinu šancí, které jsme si vytvořili. Náš výkon byl nejlepší z dosud odehraných, takže hráče musíme za předvedený výkon pochválit,“ sdělil spokojeně jeden z koučů Starého Jičína Radek Kreml, jenž vede aktuálně čtvrtý celek tabulky společně s bratrem Markem.



Branky: 53. Šimíček – 42., 49. a 59. Škrla, 37. Polášek, 76. Holeňa. Rozhodčí: Hrňa – Kaloč, Šištík.

Kopřivnice: Beňo – J. Okřesík, Mička, Košárek, Nenutil – Štěpán, Závodný, Špaček, Poláček (72. Hruška) – Hanzelka (46. Šimíček), Ollender. Trenér: Svatopluk Chrobák.

Starý Jičín: Strnadel – Jurajda, Šrom, Bajer, Podešva (42. P. Janovský) – Polášek, Bartoň, Hanzelka, Maňák (74. D. Janovský) – Škrla (68. Holeňa), Folberger (74. Janyška). Trenéři: Radek Kreml a Marek Kreml.



TJ MOŘKOV – SK TICHÁ 1:0 (0:0)

Domácí chtěli zastavit dlouhou sérii bez tříbodového zisku a v utkání proti Tiché hrály prim obě defenzivy, které navíc jistily brankářské opory v podobě Pospěcha s Pikulíkem.

Diváci si museli na jediný gól v utkání počkat až do 71. minuty, ve které se výstavní ranou zpoza šestnáctky prezentoval domácí Vahalík, jenž svým třetím gólem v sezoně rozhodl o těsné výhře 1:0, kterou už Mořkov uhájil až do závěrečného hvizdu.

„Víc než výsledek mě v tomhle zápase zajímalo, jak zareaguje kabina na kritiku, které se jí po posledních výkonech dostalo. Nebylo to příjemné povídání, ale jsem rád, že se kluci semkli a utkání bylo z hlediska týmového výkonu úplně jinde, než v posledních zápasech,“ cenil si trenér mořkovských fotbalistů Pavel Kunc, jehož tým stopl sedmizápasové čekání na výhru.

„Z naší strany to ale nebyla žádná fotbalová hitparáda a postupem času to vypadalo, že kdo vstřelí první gól, tak ten bude blízko k zisku tří bodů. Snad se kluci konečně přesvědčili, že pokud utkání odmakají, tak se k nim přidá i štěstí v podobě výstavní trefy, která rozhodla jinak remízový zápas,“ ohlédl se ještě Kunc za nedělní partií.

Tichá si tak připsala již třetí nulový zápis za sebou. „V prvním poločase jsme byli o něco lepší, ale nevyužili jsme šance. Ve druhém poločase už to z naší strany nebylo dobré a soupeř vstřelil branku, takže asi zaslouženě vyhrál. Nevytvořili jsme si pak už ani žádný tlak a nepomohlo ani prostřídání. Bylo to utkání o jednom gólu,“ hodnotil těsnou porážku kouč Tiché Miroslav Janáč, jehož tým nyní přivítá Odry.

„Chtěli bychom už konečně zase vyhrát, ale bude to těžké. Navíc se nám pořád neuzdravili někteří hráči,“ doplnil šéf tichavské lavičky.



Branka: 71. Vahalík. Rozhodčí: Kubáček – Slaný, Žáček.

Mořkov: Pospěch – Hromádka, T. Kunc, T. Kučera, Galia – D. Kudělka (90. J. Kudělka), Vahalík, Hrubý, V. Černoch (88. Štěpán) – Erle (81. Mička), L. Černoch. Trenér: Pavel Kunc.

Tichá: Pikulík – Fojtík (80. Štefek), Petřík, Sládeček, T. Tománek – Balcárek, M. Tománek (57. T. Janáč) – R. Švrček, D. Kocián, Vrána (72. Zdarsa) – O. Švrček. Trenér: Miroslav Janáč.



FK PUSTĚJOV – TJ SLAVOJ JESENÍK N. O 1:1 (1:0)

Nováček soutěže navázal v předposledním domácím utkání sezony na sympatický výkon z Veřovic, kde prohrál těsně 1:2. V bojovném utkání nebylo k vidění příliš vyložených šancí, ale na konci úvodního dějství se mohli radovat příznivci Pustějova, když Zuzaník zatáhl míč a jeho centr zužitkoval hlavičkou zkušený Tomáš Kocmich.

Pustějov, za který odehrál velmi dobré utkání dorostenec Voznička, a na jehož na pravé straně obrany nechyběl Jaroslav Tomášek, jenž v červnu oslaví 50. narozeniny, pak držel nejtěsnější náskok až do 86. minuty, kdy Jeseničtí nakonec vytěžili z tlaku vyrovnávací trefu, kterou zařídil po rohovém kopu hlavou stoper Černoch.

„Znovu nám chyběla řada hráčů. Soupeř měl ve druhém poločase tlak a měl hodně standardek. Je to škoda, protože jsme byli blízko k výhře, ale remíza je asi zasloužená. Naše výkony jsou teď lepší, ale bohužel už přišly asi pozdě,“ konstatoval trenér FK Pustějov Jaroslav Hochman.

Pro Jeseník se jednalo o osmý venkovní bod v sezoně. „Bod z venku se počítá, ale při vší úctě k soupeři si myslím, že jsem měli urvat tři. Po celé utkání jsme měli herní převahu, ale jen po šestnáctku, kterou domácí zabetonovali a jen těžce jsme se do ní dostávali. Nervozitu jsme si přenesli i do druhého poločasu a vázlo nám vše co k fotbalu patří. Naštěstí jsme ke konci utkání aspoň vyrovnali,“ oddechl si předseda fotbalového klubu z Jeseníku nad Odrou Libor Macháč, jenž byl však po utkání notně rozladěný.

„To, co jsme předvedli proti oslabenému soupeři, kterému chyběli hráči základní sestavy, nemá nic společného se soutěží, kterou hrajeme. Určité měřítko snesou pouze Černoch s Grulichem, protože ostatní přijeli do Pustějova na výlet a zašpinit Slavojácký dres,“ nebral si servítky Macháč, jenž příště věří v nápravu.

„Na takové utkání musíme rychle zapomenout a hodně dobře se připravit na domácí zápas s Ostravicí, která na jaře podává dobré výkony,“ zakončil předseda TJ Slavoj Jeseník nad Odrou.



Branky: 37. T. Kocmich – 86. Černoch. Rozhodčí: Dvořák – Juřička, Trigas.

Pustějov: J. Zindler – Tomášek, Zachar, L. Kocmich, Dluhoš – Zuzaník, V. Hochman, D. Stix, Voznička (67. A. Horák) – T. Kocmich (90. Pírek), Durec (81. Barvík). Trenér: Jaroslav Hochman.

Jeseník: Macháč – Frýdl, Grulich, Černoch, Indrák – Novotný, J. Burget (64. P. Horák), J. Goláň, Vaculík – Polónyi, L. Burget. Trenér: Tibor Takáč.



TJ SPÁLOV – FC VLČOVICE-MNIŠÍ 4:2 (2:1)

Oslabený Spálov inkasoval už v 7. minutě, kdy nemohl mít čisté svědomí brankář Ambrož, jenž se musel otáčet po dalekonosné střele Drozda, který napřáhl po rychlém autu. O chvíli později měl na kopačce vyrovnání Patrik Pop, ale mířil nad branku Nezhody a poté neuspěl ani Klevar, jenž napálil břevno. Do stejné části branky pak o minutu později mířil i Patrik Pop. Ve 22. minutě pak musel Spálov střídat zraněného obránce Anděla a do hry šel jediný náhradník Sosnovec.

Spálovské vyrovnání, které viselo ve vzduchu, přišlo ve 29. minutě, ve které si na centr Patrika Popa naběhl hrající kouč Kiša, jenž nekompromisně srovnal střelecký účet zápasu. Za necelých pět minut pak vlčovický brankář Nezhoda potvrdil, že má v utkání opravdu „dobře postavené tyče“, neboť René Ambrož nastřelil z úhlu opět břevno.

Spálovští však stihli obrátit skóre ještě před přestávkou, když Kiša vyzval ukázkovou ulicí Klevara, jenž se v zakončení nemýlil.

Nedlouho po změně stran bylo v akci již počtvrté břevno vlčovické branky, které tentokráte orazítkoval Karel Pop. Po hodině hry už byl náskok Spálova dvoubrankový, když se po rohu dostal míč ke Klevarovi, jenž ho poslal na hlavu Kiši, který z hranice malého vápna zvýšil na 3:1.

V 78. minutě se pak dostal k odraženému míči Karel Pop a jeho rána z dvaceti metrů zapadla i za přispění mírné teče přesně k tyči. Spálov měl pak ještě další dvě velmi dobré příležitosti k navýšení skóre, ale proti byl mladý gólman Nezhoda.

V závěru se ještě dočkaly i Vlčovice, když si po dlouhé autu Lichnovského srazil míč do vlastní branky brankář Ambrož, který však následně vytasil ještě další dva pohotové zákroky a na spálovské výhře 4:2 už se tak nic nezměnilo.

„Kvůli pracovním povinnostem a zraněním scházelo asi sedm hráčů, takže na lavičce byl pouze jeden náhradník, který navíc musel poměrně brzy na hřiště kvůli zranění obránce Anděla. Výsledek ale mohl být výraznější, ale proti byla hned čtyřikrát branková konstrukce a spoustu dalších šancí kluci nedokázali proměnit,“ oznámil spálovský sekretář Luděk Remeš.

Pro Vlčovice se tak jednalo o čtvrtou venkovní porážku v řadě. „Opět jsme měli pouze jednoho hráče na střídání. Bohužel skoro celý zápas jsme byli horší. Spálov si vítězství zasloužil. Nicméně chci poděkovat klukům za jejich přístup, nevzdávali to ani za stavu 1:4. Pokud budou hrát proti Mořkovu alespoň z padesáti procent takhle, tak věřím, žebychom mohli vyhrát,“ míní vedoucí vlčovického celku Petr Jalůvka.



Branky: 29. a 62. Kiša, 36. Klevar, 78. K. Pop – 7. Drozd, 82. vlastní. Rozhodčí: T. Boráň – O. Boráň, Kret.

Spálov: T. Ambrož – Ondřej, Sucháček, Anděl (22. Sosnovec), Maršálek – R. Ambrož, P. Pop, O. Klevar, Kiša, K. Pop – Oršovský. Hrající trenéři: Rostislav Kiša a Robin Marszalek.

Vlčovice: Nezhoda – Pišl, Lichnovský, Drozd, J. Jalůvka, Polášek, Názalaník (83. D. Harabiš), R. Jalůvka, Světlík, Balatka, L. Harabiš. Trenér: František Merenda.



TJ SOKOL OSTRAVICE – AFC VEŘOVICE 1:0 (0:0)

Na hřišti Ostravice se dlouho nic zajímavého nedělo a veškerý děj se odehrával převážně mezi oběma šestnáctkami. Po dvaceti minutách mohl využít zaváhání domácí obrany kanonýr Hanko, ale na světelné tabuli nadále zůstávaly dvě nuly. Na druhé straně pak musel být poprvé v pohotovosti i brankář Sypták, jehož robinzonáda nadále udržela vyrovnaný stav.

Více vzruchu nabídly poslední minuty první půle, kdy si nejprve z přímým kopem Černocha poradil pozorný Boháč a gólově neudeřilo ani z nebezpečného stříleného centru Ostravice, který ukončil první poločas.

První opravdu vyložená šance přišla po deseti minutách druhého dějství, ve které se zjevil střídající Matuš, jehož pokus však skončil pouze na břevně ostravické branky. Jediný gólový okamžik nakonec přišel až v 82. minutě, kdy Hrivňákovu chybu při rozehrávce dokonale potrestal kapitán Ostravice Stýskala, jenž tak navázal na hattrick z minulého kola. Za pět minut pak navíc duel předčasně skončil pro veřovického Michálka, jenž si mohl po druhé žluté kartě prohlédnout i kartón červené barvy.

Defenziva týmu trenéra Vranaye, která už do konce utkání neinkasovala, tak dokázala eliminovat druhý nejlepší útok soutěže a mohla se radovat z cenné výhry 1:0. Ostravice tak potvrdila velmi dobrou jarní formu, díky které poskočila již na 6. místo tabulky, a připravila Veřovicím teprve druhou jarní porážku. Výběru trenéra Mičky se navíc ve druhém jarní případě stalo, že v utkání neskóroval.

„Byl to spíše takový nevýrazný zápas z obou stran, které nenabídl velké šance. O výsledku nakonec rozhodla jedna hrubá chyba. To se ale stává, spíše mě mrzí vyloučení Michálka po druhé žluté kartě,“ zhodnotil teprve třetí venkovní porážku Veřovic v sezoně vedoucí týmu Marcel Fojtík.



Branka: 82. Stýskala. ČK: 87. Michálek (V). Rozhodčí: J. Vrána – Mikeska, Míchal.

Ostravice: Boháč – L. Ledvoň, Jandek, Mendrek, M. Ledvoň – Horňák, Stýskala, Přasličák, Březina – Platoš (90. Kurečka), Dušík (46. Velička). Trenér: Vojtěch Vranay.

Veřovice: Sypták – Švolba, Hrivňák, Adamec (40. O. Matuš), Knybel – Gold (82. Moravec), Ra. Košelík, Michálek, Ro. Košelík – Hanko, Černoch. Trenér: Roman Mička.



TJ SOKOL HUKVALDY – TJ SOKOL FRYČOVICE 3:1 (2:0)

Frýdecko-místecké derby začaly lépe domácí Hukvaldy, ale tři nadějné možnosti z úvodní desetiminutovky vedoucím gólem neskončily. Uklidnění přinesla pro domácí až 12. minuta, ve které nedal Ivánkovi šanci přesnou střelou Martin Vicher. Fryčovice mohly srovnat po hlavičce Zdeňka Kadlčáka, ale Sasín vytasil reflexivní zákrok.

Když pak hosté nevyužili ani nařízenou penaltu, při které Urbiš netrefil zařízení, přišel v závěru poločasu hukvaldský trest. Na roh Niemczyka si totiž naskočil Velart, jehož hlavička znamenala navýšení náskoku na 2:0.

Hostující Fryčovice po návratu z kabin přidaly a v 63. minutě se dočkaly kontaktní branky, o kterou se postaral Georgiovský. Fryčovický tlak pak pokračoval a do otevřené hostující obrany mohl přidat pojistku Bůžek, jehož však při úniku zastavilo svalové zranění a trávník tak musel nakonec upustit na nosítkách.

Hukvaldy pak musely bránit nejtěsnější náskok i ve čtyřminutovém nastavení, v jehož polovině se z půli hřiště řítil na Ivánka Martin Vicher, jenž svůj povedený výkon zakončil druhým gólem, kterým pojistil druhé hukvaldské vítězství v sezoně.



Branky: 12. a 92. Martin Vicher, 42. Velart – 63. Georgiovský. Rozhodčí: Tomšík – Hykl, Částečka.

Hukvaldy: Sasín – Chamrad, Mi. Vicher (56. Opěla), Velart, Ermis, Niemczyk, Grufík, M. Holub, Mlčoch, Ma. Vicher, Bůžek (71. Mifkovič). Hrající trenér: Michal Vicher.

Fryčovice: Ivánek – Židek (46. Štefek), Urbiš, Georgiovský, A. Holub, Šlosar, F. Kadlčák, Zahradník, Jasanský (38. Staněk), Rumel, Z. Kadlčák. Hrající trenér: Filip Kadlčák.

Hvězdy kola:

***ROMAN ŠKRLA (Starý Jičín)

Starý Jičín zvítězil vysokým rozdílem v Kopřivnici, kde za to vzal právě forvard, kterého dlouho trápilo zranění, a který před třemi lety hostoval ve Frenštátě pod Radhoštěm. Třicetiletý útočník, jenž je navíc předsedou klubu, totiž vstřelil hattrick a dvacet minut před koncem mohl z placu v klidu odejít.



**ROSTISLAV KIŠA (Spálov)

Hrající trenér Spálova měl hlavní podíl na výhře proti Vlčovicím, když dvě branky obstaral sám a na jednu ukázkově přihrál. Devětatřicetiletý mistr ligy z roku 2004 s Baníkem Ostrava se tak podílel na vítězné obratu, při kterém navíc Spálovští čtyřikrát orazítkovali břevno.



*JAKUB ČERNÍN (Fulnek)

Postupová výhra lídra tabulky v derby proti Odrám byla pod taktovkou předsezonní posily z Vítkova. Ofenzivní motor Fulneku sice neskóroval, ale u čtyř gólů asistoval a po faulu na něj proměnil penaltu stoper Murín, jenž se blýskl dvěma zásahy.



Číslo kola: 50

Tolikáté narozeniny oslaví v červnu zadák nováčka z Pustějova Jaroslav Tomášek, jenž dokazuje, že věk je jen číslo! Na podzim si navíc zahrál v jednom dresu se synem Filipem, který ale v zimní přestávce odešel do Bílovce, se kterým se snaží o záchranu krajského přeboru.



Program 25. kola:

Sobota 26. května, 17.00

Kopřivnice – Fulnek (Šimík – Žurovec, Tobola).

Veřovice – Hukvaldy (Tomai – Mankovecký, Bartek).

Fryčovice – Spálov (Seidler – Hrňa, Kolarský)-



Neděle 27. května, 17.00

Vlčovice – Mořkov (hřiště Kopřivnice: Mitura – Bartek, Poledník).

Tichá – Odry (Adamec – Podracký, Švec).

Starý Jičín – Pustějov (Hykl – Žáček, Bartoš).

Jeseník nad Odrou – Ostravice (Brabec – Tomšík, Kyselý).



Změna delegací rozhodčích je ještě možná případnou aktualizací obsazovacího úseku MSKFS.