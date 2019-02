Novojičínsko - Roli favorita potvrdil hned na úvod Fulnek, který roznesl Vlčovice 7:0. Kopřivnice pak doma podlehla v divokém zápase nováčkovi z Hukvald 2:5.

Veřovický kanonýr Michal Hanko začal sezonu dvěma zářezy, díky kterým Mičkův tým zdolal Odry 3:1. | Foto: Deník/archiv

Spálov na úvod nové sezony 2017/2018 vyloupil nejtěsnějším výsledkem Starý Jičín a Jeseník nad Odrou doma udolal Mořkov 2:1. Nováček z Pustějova doma přenechal všechny body Ostravici a Veřovice, které sestoupily z A třídy, doma zdolaly Odry 3:1. Jediný nerozhodný výsledek se na úvod zrodil ve Fryčovicích, kde hrála Tichá 2:2, když všechny branky padly již v prvním poločase.

TJ SLAVOJ JESENÍK N. O. – TJ MOŘKOV 2:1 (1:1)

Jesenický Slavoj přivítal na úvod sezony Mořkov a více než dvě stovky diváků shlédly vyrovnanou první půli, při které se jako první zaskvěl domácí brankář Macháč, jenž výtečným zákrokem zlikvidoval nebezpečnou hlavičku soupeře. První branka přišla ve 37. minutě, kdy Grulich našel střídajícího Petra Goláně, jenž tou dobou pobýval na hřišti pouze čtyři minuty, a který parádní ranou vymetl šibenici Pospěchovy svatyně. Mořkovští však ještě do poločasu srovnali, když faul Polónyiho potrestal bezpečně proměněným pokutovým kopem Hrubý.

Ve druhém poločase mohli hosté dokonat obrat, ale dvě vyložené možnosti vychytal skvělý Macháč, jehož pak ve dvou případech zachránila i tyč. Domácí se přes velmi dobře pracující defenzivu Mořkova dostávali jen ztěžka, ale přesto se jim po hodině hry podařila vstřelit vítězná branka. Znovu u toho byl Grulich, jenž ukázal dobrou orientaci v šestnáctce, když přistrčil míč Lukáši Burgetovi, jehož rána zapadla až do sítě.

V utkání bylo znát, že Jeseníku citelně scházel zkušený středopolař Martin Černoch. „Je pravda, že nás hosté ve středu hřiště přehrávali. Hosty určitě mrzí neproměněné šance, ale fotbal už je někdy takový a my měli kus štěstí. Snad jsme si ho nevybrali hned na začátku sezony,“ usmál se předseda jesenického fotbalového klubu Libor Macháč, jenž poděkoval všem hráčům za bojovnost, nasazení a především pak za tři body.

„Skvělé je, že se do mužstva zapracovali noví a hlavně mladí hráči, kteří chtějí hrát a hlavně trénovat. Takzvaní „netrénovači“ už v našem mužstvu nejsou. V neděli jedeme na derby do Oder, kde se nám tradičně moc nedaří,“ připomněl Macháč jeden ze šlágrů víkendového kola. Z Jeseníku v létě odešlo trio Vavřík (Libhošť), Hanzelka (Vražné), Štěpják (Žilina) a do přípravy se vůbec nezapojili Patrick Meihack a Lukáš Lušovský. V týmu trenéra Takáče pak jsou nově Frýdl (Bernartice), Strnad (Vražné), Josef Burget (Libhošť) a z novojičínského divizního dorostu pak přišli Indrák a odchovanec Grulich.

Mořkov tak byl sice blízko vítězství, ale nakonec domů odjížděl s prázdnou. „Do utkání jsme vstupovali se snahou o kombinační hru a celkem se nám to dařilo. Docela jsme využívali absence domácího Černocha ve středu pole a dostávali se do šancí. Bohužel jsme před druhou inkasovanou brankou totálně ztratili koncentraci a domácí toho využili. Může nás mrzet, že už jsme se nedokázali více soustředit na hru, ale začali spíš řešit okolní vlivy,“ litoval po těsné porážce mořkovský trenér Pavel Kunc, jenž věří, že se mužstvo dočká prvních bodů už v neděli doma proti Starému Jičínu. „Pokud v příštích zápasech navážeme na prvních šedesát minut, tak body přijdou. Domácím stačily na body dvě pěkné střely a kvalitní výkon Macháče v brance,“ doplnil Kunc, v jehož kádru nově chybí Mička, jenž přerušil činnost. Co se týče příchodů, tak na těch ještě v Mořkově pracují.

Branky: 37. P. Goláň, 59. L. Burget – 42. Hrubý z pen. Rozhodčí: Žáček – Bartoš, Janeček.

Jeseník: Macháč – Palička (65. Strnad), J. Goláň, Polónyi, Indrák – Rovenský, M. Goláň (33. P. Goláň), Frýdl (55. Urbanovský), L. Burget, Horák (91. Shaparenko) – Grulich (64. Vaculík). Trenér: Takáč.

Mořkov: Pospěch – Hromadka, T. Kunc, T. Kučera, Galia – L. Černoch, Pop, Hrubý, Bajger, P. Kučera (79. Stecula) – Erle (70. Poledník). Trenér: P. Kunc.

AFC VEŘOVICE – TJ ODRY 3:1 (2:0)

Sestoupivší Veřovice vstoupily do sezony s takřka nezměněným kádrem, když odešel pouze Michálek do Lichnova. Opatrný začátek příliš vzruchu nenabídl a domácí, kterým chyběla opora v podobě Černocha, tak udeřili z první vážnější akce, když se ve 35. minutě dostal míč k Hankovi. Zkušený veřovický forvard si věděl rady a špičkou kopačky umístil míč přesně k tyči. Závěr poločasu vyšel domácímu AFC znamenitě, protože to byl znovu Hanko, který po samostatném úniku zakončil gólem a zvýšil na 2:0.

Odry však po změně stran zadělaly na drama, když v 67. minutě překvapil veřovického brankáře centrovaný míč Holuba, jenž skončil až v síti. Dobrou možnost k vyrovnání měl pak střídající dorostenec Sedláček, ale neuspěl. Zápas pak rozhodla 84. minuta, ve které se po individuální akci prosadil Daniel Šimíček, jenž pojistil vítězný vstup Veřovic do nového ročníku soutěže. „Za začátku jsme byli zakřiknutí a dlouho jsme se nemohli dostat do hry. Naštěstí jsem pak dali dva góly, ale pak jsme zbytečně inkasovali. Třetí branka pak zápas definitivně rozhodla,“ poznamenal vedoucí veřovického celku Marcel Fojtík. Veřovičtí si tak díky vítězství nezkazili víkendové pouťové veselí. „Na pouť je pro nás vítězství vždycky povinnost,“ usmál se Fojtík.

Odry, jejichž branku musel hájit obránce Hurta, tak nakonec odjely bez bodového bonusu. „Máme příslib, že od příště budeme moci počítat s bývalým brankářem Zlámalem, který bude dojíždět z Prahy, kde studuje. Zápasu je škoda, protože si myslím, že jsme minimálně na bod měli. Chyběla nám však lepší koncovka. Snižující brankou jsme donutili soupeře znervóznět, ale v závěru jsme to otevřeli a bylo to buď a nebo,“ zhodnotil duel trenér Oder Jan Stibůrek, jemuž v létě zmizel z kádru Strempek, jenž odešel do Jakubčovic. Z Vražného pak přišel Holub a do týmu mužů se pak definitivně posunuli Pavel a Jan Fabiánkovi a Anděl, kterým skončil dorostenecký věk.

Branky: 35. a 40. Hanko, 84. D. Šimíček – 67. Holub. Rozhodčí: Vojkovský – Bartek, Opěla.

Veřovice: Mart. Fojtík – Ro. Košelík, Kupčák, Adamec, Knybel – O. Matuš (89. O. Fojtík), D. Šimíček, Ra. Košelík, Pítr (80. Moravec) – A. Šimíček (46. Hrivňák), Hanko (87. Švolba). Trenér: Mička.

Odry: Hurta – Rybařík (89. Vičánek), Veselý, E. Chuděj, Holub – Vidlák (66. Sedláček), Konrád, Frais, Šíma (73. Opelka) – Bílý (86. Anděl), P. Fabiánek (90. J. Fabiánek). Trenér: Stibůrek.

FOTBAL FULNEK – FC VLČOVICE-MNIŠÍ 7:0 (5:0)

Fotbalisté Fulneku vstoupili do nové sezony s posíleným kádrem. Někdejší účastník 2. ligy, ve které působil naposledy v sezoně 2008/2009, by se rád posunul směrem výše. „Chtěli bychom hrát nahoře a pokud to půjde, tak zabojovat o A třídu,“ vyhnul se mlžení fulnecký asistent trenéra Pavel Jurča.

Do Fulneku se navíc vrátil někdejší pamětník slavných časů Michal Kovář, jenž ukončil své povinnosti ve Valašském Meziříčí. Odchovanec Sigmy, který působil i v bundesligovém Rostocku, bude ve Fulneku působit v pozici hrajícího trenéra a zároveň jako šéftrenér klubu. Fulnecký kádr opustili pouze Vojtěch Maleňák, jenž skončil z pracovních a zdravotních důvodů a také Darda, jenž se vrátil do Bílovce. Z dorostu přišla trojice Lachký, Staník, Zalacko a z Jakubčovic se fulneckému vedení podařilo získat střelce Ďuricu.

Defenzivní řady pak posílil někdejší hráč Sigmy, Nitry či HFK Olomouc a oderských odchovanec Ondřej Murin. Když navíc připomeneme návrat dlouhodobě zraněného Radima Krásy, řadí se Fulnek k favoritům soutěže, což potvrdil hned v prvním kole, kdy nedal šanci Vlčovicím, z jejichž kádru odešel v létě například Busek do Lichnova.

Fulneckou kanonádu proti Vlčovicím rozjely nové posily. Vše načal Ďurica a pak se dvěma góly uvedl Černín, jenž přišel z Vítkova. Následně si pro sebe rezervoval minuty nejlepší fulnecký střelec loňské sezony Jan Šesták, který hostům poslal na cestu do šatny búra. Nadvláda favorita pokračovala i po změně stran, kdy se dalšími dvěma góly předvedl Černín, jenž se tak trefil celkem čtyřikrát.

„Výsledek odpovídá předvedené hře. Do prvního gólu to bylo ještě takové oťukávání, ale pak jsme přebrali iniciativu a po celý zápas jsme si drželi odstup. Kluci hráli výborně, makali a rozdíl byl znát. Do týmu se dobře zapracovaly posily a celý mančaft zaslouží pochvalu,“ hovořil po jasné výhře hrající asistent Fulneku Pavel Jurča. Do nabitého fulneckého kádru se navíc pro utkání nevešli další tři hráči, kteří zápas sledovali z tribuny a domácí dali v závěru šanci i dorosteneckému brankáři Návratovi, který místo zraněného Rozsypala odchytal i část přípravy.

Fulnek nyní hraje opět doma, když na žádost Ostravice došlo ke změně pořadatelství. „Musíme být obezřetní, protože Ostravice v minulé sezoně nebyla vůbec špatná. Musíme se na zápas velmi dobře připravit,“ uvědomuje si Jurča.

Branky: 20., 23., 67. a 71. Černín, 34. a 38. Jan Šesták, 16. Ďurica. Rozhodčí: Kyselý – Janeček, Hnila.

Fulnek: Rozsypal (79. Návrat) – Mrkvica (66. Plný), Krása, Murín, Lachký (82. Kocún) – Špitalík, Kovář, Černín (72. Štefek), Vašina (46. Minařík) – Ďurica, Jan Šesták. Hrající trenér: Kovář.

Vlčovice: Špaček – Chytil, R. Jalůvka, Velička, Drozd, Myšák, Růžička (79. Motúz), J. Jalůvka, Polášek, Varga (57. Balatka), Světlík (46. Harabiš). Vedoucí: P. Jalůvka.

FK STARÝ JIČÍN – TJ SPÁLOV 0:1 (0:0)

K souboji celků z popředí loňské tabulky přicestoval Spálov bez šesti hráčů a proti tradičně silné domácí ofenzivě chtěl spoléhat na zajištěnou obranu a nebezpečné kontry. Starý Jičín měl od úvodu více ze hry a zahrával několik standardních situací, ale velmi dobře pracující obrana Spálově v čele s brankářem Neckářem a zkušeným navrátilcem Trnečkou zůstávala bezchybná. Po pětadvaceti minutách mohli otevřít skóre Spálovští, ale Šíma ve velké šanci neuspěl.

Na druhé straně se pak opět zaskvěl Neckář a s dvěma nulami na světelné tabuli nepohnul ani spálovský Ondřej Klevar, jenž po rohu Popa trefil hlavou spojnici břevna a tyče. Za bezbrankového stavu se však do kabin stejně nešlo. René Ambrož totiž našel výborně hrajícího Zálešáka, jenž se zbavil obránce, ale po následném souboji hlavní sudí neváhal a nařídil pokutový kop, který ve 43. minutě bez potíží proměnil spálovský kapitán Ondřej Klevar.

Druhý poločas zahájil nebezpečný volej Patrika Popa, který jen těsně minul branku Hatlapatky. Domácí pak měli nadále míč častěji v držení a marně bušili do obrany Spálova, která nadále pevně držela. Když se domácí neprosadili ani z několika dalších standardek a vyrovnání nepřišlo ani z jejich závěrečného tlaku, museli se domácí fandové smířit s těsnou porážkou.

„První poločas byl z naší strany dobrý, vypracovali jsme si dost příležitostí, ale bohužel jsme ani jednu neproměnili. Naopak jsme dostali gól do šatny. Po přestávce už nebyla naše hra tak kvalitní, chyběl nám lepší pohyb a rychlejší a kvalitnější práce s míčem. I proto už se nám nepodařilo vypracovat žádnou gólovou šanci,“ komentoval domácí nezdar jeden z domácích trenérů Marek Kreml. Kádr Starého Jičína před sezonou opustil Michael Kotešovec, jenž odešel do Libhoště a naopak přišli Ondřej Maňák (Hostašovice) a David Polášek (Frenštát p. R.).

Spálov, jehož kádr zůstal nezměněn až na odchod zkušeného Petra Chuděje do sousedních Oder, se tak po týmovém výkonu dočkal cenného triumfu. „Přes velkou absenci hráčů se nám v kombinované sestavě podařilo na hřišti favorita uspět a odvést překvapivě všechny body. My jsme sice ještě na začátku týdne zkoušeli žádat o změnu termínu utkání, ale chápeme, že to bylo už pozdě a domácí tak nesouhlasili. Na adresu všech našich hráčů, kteří do utkání nastoupili, mužů jenom říct, že tak velkou míru bojovnosti a odhodlání jsem už hodně dlouho neviděl,“ ocenil výkon oslabeného týmu sekretář Spálova Luděk Remeš. „Zvláště pak smekám před triem Trnečka, Sosnovec, Šmatelka, kteří již hráčskou činnost ukončili, ale nyní v krizi pomohli a zhostili se toho na výtečnou,“ chválil dále Remeš.

Branka: 43. O. Klevar z pen. Rozhodčí: Závodný – Bartek, Hnila.

Starý Jičín: Hatlapatka – Jurajda, Šrom, Maňák, P. Janovský – Polášek (34. A. Kotešovec), Petr, Bartoň, Podešva (67. D. Janovský) – Hanzelka, Janyška (61. Folberger). Trenéři: Marek Kreml a Radek Kreml.

Spálov: Neckář – Ondřej, Trnečka, Maršálek, Sosnovec – R. Ambrož, P. Pop (88. Šmatelka), O. Klevar, Zálešák, Fegler (72. Anděl) – L. Šíma. Trenér: Marszalek

FC KOPŘIVNICE – TJ SOKOL HUKVALDY 2:5 (2:2)

Na kopřivnický letní stadion, který letos po dlouhých letech opět ožil také divácky hojně navštěvovanou plochou dráhou, zavítal nováček z Hukvald, který v létě převzal zkušený kouč Martin Blahuta. Kopřivničtí, kterým scházela pětice hráčů, nastoupili v brance s dorostencem Filipem Morysem, jenž v červnu oslavil teprve 16. narozeniny, a který kvůli prodělané zlomenině v obličeji nastoupil se speciální ochranou maskou. V průběhu utkání se pak do hry dostali ještě další dva domácí střídající mladíci.

Domácí šli do vedení již ve 3. minutě, kdy se v zakončení nemýlil smolař utkání Štěpán. Na konci první desetiminutovky už však bylo srovnáno, když se kopřivnické obraně poprvé připomenul aktivní Galus. Chrobákův výběr si však vzal vedení nazpět nedlouho po dvaceti minutách, kdy Velart fauloval Hanzelku a kopřivnický střelec Ollender, jenž v nedávné minulosti oblékal právě hukvaldský dres, se z penaltového puntíku nemýlil.

Po pětadvaceti minutách se udála nepříjemná situace, kdy zůstal po jednom ze soubojů ležet na trávníku autor první domácí branky Štěpán, jenž musel být nakonec převezen do nemocnice. Nakonec z toho byla několikanásobná zlomenina lícní kosti, pohmožděné oko a otřes mozku.

Hukvaldy pak podruhé v zápasy srovnaly, když přišly s gólem do šatny, který zařídil rychlonohý Galus, jehož zpětnou přihrávku umístil do vlastní branky Košárek.

Klíčový moment utkání přišel krátce před hodinou hry, kdy uviděl přímo červenou kartu Petr Okřesík, jenž nedovoleně zastavil Ermise. Domácí však mohli jít potřetí v zápase do vedení, ale velké šance Ollendera a Hanzelky vychytal brankář Kavka, jenž přišel, stejně jako záložník Niemczyk, ze sestoupivších Kateřinic. V 63. minutě se hosté poprvé dostali do náskoku, který už do závěrečného hvizdu nepustili. Domácího zaváhání totiž využil Gold, jenž vysunul Volného, který potřetí překonal Moryse. Povzbuzené Hukvaldy pak ještě více ožily a Galus mířil do tyče. Šest minut před koncem pak uklidnil početnou skupinu hostujících fanoušků znovu Galus, jenž proměnil penaltu, která byla nařízena po ruce Tomáše Makového. Definitivní štempl na tříbodový lup Hukvald pak přiklepl Gold, jenž upravil na končených 5:2.

„Kvůli několika absencím se do hry dostali i dorostenci. Navíc se zranil Štěpán a stopku bude mít v dalších zápasech i Petr Okřesík. Ale myslím, že rozhodčí zápas nezvládl. Loket v obličeji Štěpána třeba vůbec nebyl potrestaný,“ nechal se po utkání slyšet kouč FC Kopřivnice Svatopluk Chrobák.

To z hukvaldské kabiny šly slyšet oslavné chorály. „Je to vítězství celého kolektivu, realizačního týmu a hlavně manažera Pavla Šlosara, jenž mi připravil kádr, který bude hrát na špici B. třídy, o tom jsem přesvědčen. V úvodu jsme neplnili taktické věci, které jsem vyžadoval, ale druhý poločas byl o něčem jiném. Změny v rozestavení se vyplatily,“ pochvaloval si Blahuta, jenž po přestávce posílil ofenzivu, a který si byl vědom důležitého okamžiku utkání. „Za stavu 2:2 při nás stálo trochu štěstíčka, kdy nás k vítězství nakopl famózní zákrok Kavky. Tyto nesmírně cenné body teď musíme potvrdit doma. Ještě musím zmínit zranění domácího hráče po nezaviněném střetu. Moc mě mrzí, že to takhle dopadlo a přeji mu brzké uzdravení,“ vyjádřil se kouč Hukvald.

Branky: 3. Štěpán, 22. Ollender z pen. – 9. a 84. z pen. Galus, 44. vlastní, 63. Volný, 86. Gold. ČK: 56. P. Okřesík (K). Rozhodčí: Pavlásek – Jantoš, Hykl.

Kopřivnice: Morys – J. Okřesík, Košárek, P. Okřesík, T. Makový (87. Marek) – Hruška, Mička, Závodný, Štěpán (29. Hradečný) – Ollender, Hanzelka (68. Kudělka). Trenér: Chrobák.

Hukvaldy: Kavka – Ermis (89. Bůžek), Procházka, Velart, Tobiáš – Gold, Plichta, Niemczyk, Mlčoch (73. Grufík) – Volný (87. Holub), Galus (88. Válek). Trenér: Blahuta.

FK PUSTĚJOV – TJ SOKOL OSTRAVICE 2:4 (0:3)

Historicky první utkání v krajské soutěži čekalo na nováčka z Pustějova, který doma vyzval Ostravici, která nováčkovskou sezonu zažila v uplynulém ročníku, ve kterém zanechala velice dobrý dojem. Jeden z nejmladších fotbalových klubů na Novojičínsku, který vznikl až v roce 2005, zvládl dramatickou přetahovanou s Trojanovicemi I. a s Kunínem a po vítězství v Okresní přeboru se mohl těšit na I. B třídu. Tým Jaroslava Hochmana vstoupil do nové sezony se stejným kádrem, když jedinou změnou byl návrat brankáře Jana Zindlera ze sousední Studénky.

Ostravice, která v létě doplnila kádr několika posilami včetně mladíka Jandeka, jenž se vrátil z divizního Frýdlantu nad Ostravicí, ale který však vinou zranění zápas nedohrál, neměla s domácím premiérou v kraji pochopení a první poločas zcela jednoznačně opanovala. Po čtvrt hodině otevřel skóre rychlonohý Sloboda, jenž přišel do kádru trenéra Vranaye v létě z Bašky. Za dalších deset minut se parádní trefou prezentoval zadák Pavelec a Pustějov pak třetím gólem zaskočil stoper Rozkydal.

Kdo si však o půli myslel, že je rozhodnuto, ten byl na velikém omylu. Deset minut po návratu z kabin totiž spustil domácí stíhající jízdu ostrostřelec Tomášek. Jednadvacetiletý forvard, který v loňské postupové sezoně nasázel 45 branek, totiž ranou pod břevno snížil na 1:3. V 66. minutě pak bylo drama na světě, neboť faul na Lazaridise potrestal proměněnou penaltou opět Filip Tomášek. Domácí diváky pak mohl pustějovský kanonýr dostat do varu v 77. minutě, ve které však nastřelil jen tyč hostující branky, kterou už tou dobou hájil místo zraněného Boháče Vokal. Hosté z Frýdecko-Místecka pak definitivně rozhodli v poslední minutě, kdy brejk do otevřené obrany zakončil čtvrtým gólem špílmachr Stýskala.

„První poločas rozhodl. Soupeř nás přehrával a šlo vidět, že jsme byli ještě takoví ustrašení. Ve druhém poločase jsme se ale zlepšili a byli jsme blízko vyrovnání. Je to škoda, protože chyběl opravdu kousek,“ litoval promarněné první půle kouč Pustějova Jaroslav Hochman, jehož tým nyní v souboji nováčků cestuje v sobotu na hřiště Hukvald.

Branky: 55. a 66. z pen. F. Tomášek – 17. Sloboda, 27. Pavelec, 32. Rozkydal, 90. Stýskala. Rozhodčí: Kolarský – Mitura, Kontoršikov.

Pustějov: J. Zindler – Zachar, V. Hochman, Zwinger, D. Hochman (81. Vu Van thai) – Zuzaník (66. Klein), Jedlička, Stix (75. L. Zindler), Dvořák – Lazaridis – F. Tomášek. Trenér: J. Hochman.

Ostravice: Boháč (71. Vokal) – Pavelec, Rozkydal, Jandek (60. Němec) – M. Stonavský, O. Stonavský, Stýskala, Jucha, Přasličák (53. Zajac) – Platoš (68. Horňák), Sloboda (87. M. Ledvoň). Trenér: Vranay.

TJ SOKOL FRYČOVICE – SK TICHÁ 2:2 (2:2)

Fotbalisté Tiché doslova vlétli na domácí Fryčovice, ale hlavička Petříka, šance Fojtíka a ani střela Ondřeje Švrčka, jenž mířila do tyče, úvodní trefou neskončily. Byl to naopak domácí soubor Karla Peška, který šel z první vážnější akce do vedení, když přesnou ranou překonal Pikulíka fryčovický střelec a kapitán v jedné osobě Rumel.

Tichou pak mohl rozhodit druhým gólem Staněk, ale Pikulíka tentokráte zachránila tyč. Atraktivní ofenzivní podívaná pak pokračovala a na druhé straně pro změnu rozduněl břevno Ondřej Švrček. Po půl hodině už se ale příznivci Tiché dočkali, když jeden z navrátivších se odchovanců z divizního dorostu Frenštátu pod Radhoštěm Janáč vysunul Ondřeje Švrčka, jenž šikovně přeloboval Ivánka. Za pět minut si oba aktéři role zopakovali a tichavský forvard už se mohl radovat ze druhého zářezu. Fryčovice však ještě v závěru prvního dějství srovnaly, když se po standardce dostal míč ke Šlosarovi, jenž ranou pod víko nedal Pikulíkovi šanci.

Po změně stran mířil do boční sítě domácí Avetisyan, jenž přišel z Petřvaldu na Moravě a poté pokračovala tichavská zvonkohra na domácí svatyni. Ondřej Švrček totiž trefil znovu tyč a Dominik Kocián pak svůj pokus otřel o břevno. V závěru měl hostující výběr kapitána Sládečka více možností, jak zápas rozhodnout, ale v největší příležitosti nebyl Petříkův zásah uznán kvůli útočnému faulu.

Branky: 11. Rumel, 38. Šlosar – 30. a 35. O. Švrček. Rozhodčí: T. Boráň – O. Boráň, Hrňa.

Fryčovice: Ivánek – Židek (77. Koloničný), Staněk (74. Volný), Zahradník, Holub – J. Vrtný, Šlosar, Šponiar, Ďurica (61. Nevlud) – Rumel, Avetisyan (69. I. Vrtný). Trenér: K. Pešek.

Tichá: Pikulík – Petřík, Sládeček, Matúš (36. Balcárek) – R. Švrček (83. Mička), Fajčák, T. Janáč, Fojtík (71. M. Tománek), Zdarsa (81. Závodný) – D. Kocián – O. Švrček. Trenér: M. Janáč.

Hvězdy kola: ***JAKUB ČERNÍN (Fulnek)

Premiéru jako hrom zažila šestadvacetiletá fulnecká posila z Vítkova, která při svém debutu ztrestala Vlčovice čtyřmi zářezy, což dle potvrzení fulneckého asistenta Jurči nezůstane bez povšimnutí u klubového pokladníka. Odchovanec Větřkovic na Opavsku tak skvěle zapadl do posíleného kádru hrajícího trenéra Michala Kováře a v 72. minutě si mohl vychutnat zaslouženého aplausu domácího publika.



**MARTIN GALUS (Hukvaldy)

Hlavní útoční hrozba nováčka z pod hukvaldského hradu se řádně činila hned na úvod sezony, když dvěma góly řídila vítězství 5:2 na hřišti Kopřivnice. Rychlonohý forvard Blahutova výběru, jenž v mládí oblékal i dres ostravského Baníku, hýřil aktivitou a měl navíc hlavní podíl i na vlastní brance soupeře.



*LIBOR MACHÁČ (Jeseník nad Odrou)

Nebýt výtečného výkonu stabilní opory Slavoje, vezli by si hráči Mořkova z Jeseníku minimálně bod. Gólmanská jednička Takáčovy družiny totiž v klíčových okamžicích vytasila důležité zákroky, díky kterým nakonec Jeseničtí došli k těsnému vítězství, které znamenalo vítězný vstup do nového ročníku.





Číslo kola: 32 Tolik branek padlo v úvodním kole nového ročníku I. B třídy, sk. D. Střelci se tak činili hned ze startu a v průměru padlo v sedmi utkáních více než čtyři branky na zápas. Největší hody měli diváci ve Fulneku a v Kopřivnici, kde padlo shodně sedm branek. Šestigólovou nadílku pak zažil Pustějov, který při své premiéře v krajské soutěži podlehl Ostravici 2:4.





Program 3. kola (2. hraného):Sobota 19. srpna, 17.00

Fulnek – Ostravice (Novák – Kolarský, Kontoršikov).

Hukvaldy – Pustějov (Kubáček – Bartek, Mojžíš).



Neděle 20. srpna, 17.00

Spálov – Kopřivnice (Bartek – Chýlek, Klimek).

Mořkov – Starý Jičín (O. Boráň – Závodný, Opěla).

Odry – Jeseník nad Odrou (Janeček – Pala, Pobořil).

Tichá – Veřovice (Matějek – Vojkovský, Kielar).

Vlčovice – Fryčovice (Písečný – Juřička, Fanc).



Změna delegací rozhodčích je ještě možná případnou aktualizací obsazovacího úseku MSKFS.

CANIS I. B třída, sk. D:

1. Fulnek 1 1 0 0 7:0 3

2. Hukvaldy 1 1 0 0 5:2 3

3. Ostravice 1 1 0 0 4:2 3

4. Veřovice 1 1 0 0 3:1 3

5. Jeseník n. O. 1 1 0 0 2:1 3

6. Spálov 1 1 0 0 1:0 3

7. Fryčovice 1 0 1 0 2:2 1

8. Tichá 1 0 1 0 2:2 1

9. Mořkov 1 0 0 1 1:2 0

10. Starý Jičín 1 0 0 1 0:1 0

11. Pustějov 1 0 0 1 2:4 0

12. Odry 1 0 0 1 1:3 0

13. Kopřivnice 1 0 0 1 2:5 0

14. Vlčovice 1 0 0 1 0:7 0