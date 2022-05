„Chtěli jsme dát, co nejrychleji gól. Tento záměr se nám podařil,“ pochvaloval si domácí útočník Petr Ďurica. „Hned z prvního útoku jsme šli do vedení,“ dodal vzápětí. Tatran kopal rohový kop a Murín hlavou mezi dvěma hráči soupeře nasměroval míč do břevna do sice. „Obdobně vypadala i druhá branka. Měli jsme ale i další šance,“ zdůraznil Petr Ďurica.