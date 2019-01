Novojičínsko – Odry jsou nadále bez porážky, když vyhrály nejtěsnějším rozdílem v Kateřinicích. Jistebník doma jen remizoval s Mořkovem, nerozhodně skončil také duel Fulnek – Fryčovice a Jeseník nezaváhal v domácím prostředí s Vlčovicemi. O svou neporazitelnost přišel nováček z Ostravice, za což může Spálov, který si na dlouhou cestu domů odvezl všechny body. Podruhé v sezoně vyhrála Kopřivnice, jež na domácím trávníku porazila poslední Kozlovice.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavel Slavíček

FK STARÝ JIČÍN – TJ SOKOL TICHÁ 2:3 (0:1)

Dokázali něco, co se poštěstí málokomu. Odvezli si totiž všechny body z pevnosti Starý Jičín, a navíc výhru udrželi i v devíti lidech. Fotbalisté Tiché přečkali úvodní tlak Chlopčíkova celku bez úhony a dokonce šli po dvaceti minutách sami do vedení, když po centru Sládečka a Matušově přistrčení pohotově otevřel skóre Adam Šimíček. Hra se pak nadále odvíjela především na tichavské polovině, ale výtečně pracující defenziva Tiché, do které se vrátil Sládeček, pracovala stále na jedničku. Devět minut po začátku druhé půle pak Tichavští zaskočili domácí podruhé.

Ondřej Švrček se prosmýkl mezi soupeře a znamenitým zakončením na vzdálenější tyč poslal Bačovu družinu do dvoubrankového náskoku. Za pouhé dvě minuty však byla za ruku Tomáše Tománka nabídnuta Starému Jičínu penalta, k níž se postavil zadák Šrom, jehož pokus sice Pikulík vyrazil, ale na dorážku stejného hráče už byl bez šancí. V 70. minutě už to bylo 2:2 a domácím znovu pomohl pokutový kop, který se pískal po souboji Zdarsy a Jurajdy. Ke druhé penaltě se postavil Petr a nekompromisně smazal hostující náskok. Když už se zdálo, že brzy přijde domácí obrat, zavelel k útoku výborně hrající Ondřej Švrček, jehož zastavil brankář Strnadel až za cenu faulu.

Domácí sice reklamovali faul mimo vápno, ale míč si na penaltový puntík postavil Martin Tománek a přesnou ranou k tyči vrátil svému týmu těsné vedení. Pět minut před koncem však přišla pro hosty komplikace, když byl vyloučen faulující Ondřej Švrček, jehož za pár minut následoval také Zdarsa, který zahrál na půlce úmyslně rukou a po druhé žluté kartě uviděl zblízka i rudou barvu. Tichá, jež inkasovala červenou kartu po dlouhých 57 duelech, však zvládla i hektické nastavení a mohla slavit nesmírně cenné tři body.

„Do utkání jsme vstoupili aktivně a měli jsme skoro po celý zápas převahu. Ale soupeř hrozil brejky, po kterých nás dokázal trestat. Velmi těžko jsme se dostávali k šancím a nevycházelo nám, zvláště v prvním poločase, vůbec nic. V době, kdy jsme se nadechovali k obratu, přišla další chyba a rozhodující branka. Pak už to byla z naší strany křeč. Musíme zapracovat na defenzivě, protože inkasujeme moc branek. Bohužel jsme doma prohráli, ale každá série jednou končí," zhodnotil domácí ztrátu kouč Starého Jičína Jiří Chlopčík.

To v hostující šatně bylo veselo. Tichá navíc slavila první venkovní výhru v ročníku. „Podali jsme nadstandardní výkon a celý tým pracoval výborně. Takticky zvládli utkání velice dobře a vydřeli jsme tři body. Hráli jsme místy v hlubokém bloku, ale hráli jsme chytře a spoléhali na brejky. Jak jsem říkal, tak týmu nadále věřím a teď se to projevilo," uvedl kouč Tiché René Bača.

B: 56. Šrom, 70. Petr z pen. – 21. A. Šimíček, 54. O. Švrček, 74. M. Tománek z pen. ČK: 85. O. Švrček, 90. Zdarsa (oba T). Rozhodčí: Podracký – Kyselý, Hrňa.

Starý Jičín: Strnadel – Jurajda, Šrom, Petr, Podešva (83. Petřek) – Bartoň (75. A. Kotešovec), Bajer, M. Kotešovec, Hatlapatka (85. Kremel) – Hanzelka, Škrla. Trenér: Chlopčík.

Tichá: Pikulík – R. Švrček, Sládeček, T. Tománek (63. Kaša) – A. Šimíček (30. Zdarsa), Fajčák, Petřík, Matúš – M. Tománek (86. J. Štefek), Fojtík (76. V. Havel) – O. Švrček. Trenér: Bača.

TJ JISTEBNÍK – TJ MOŘKOV 1:1 (0:0)

Domácí favorit proti Mořkovu tentokráte neproměňoval šance tak, jak je jeho zvykem, a na hostující obranu, v čele s Pospěchem, nemohl dlouho najít recept. Vstřelit branku se Jistebníku podařilo až v 69. minutě, ve které utekl po lajně Mohyla, po jehož centru zamířil přesně Zdeněk Kadlčák, který svou pátou trefou v sezoně pohnul s bezbrankovým stavem. Domácí tak měli duel rozehraný velmi dobře, a navíc dvě minuty před první trefou odpochodoval ze hřiště vyloučený host Kudělka, jenž uviděl přímo červenou kartu.

Mořkovští, do jejichž kádru se vrátil mladík Hrubý z divizního Nového Jičína, přišli s odpovědí v 79. minutě, když domácí prohráli osobní souboje ve vlastní šestnáctce a kapitán hostů Mička vyrovnal na konečných 1:1. A protože své šance neproměnil ani střídající Pasker, utkání vítěze nenašlo. „Soupeř bojoval, hrál tvrdý, agresivní fotbal a byl za to odměněn. My jsme neproměňovali gólové šance a soupeř jednu vážnou šanci využil, za což nás potrestal. Remíza je nakonec asi spravedlivá. Bohužel jsme zápas nedotáhli k vítězsní, ani když hosté dohrávali o deseti. V minulé sezoně jsme proti Mořkovu neuhráli ani bod, což se nyní změnilo," připomněl po první domácí ztrátě v této sezoně trenér jistebnických fotbalistů Martin Štverka.

B: 69. Z. Kadlčák – 79. J. Mička. ČK: 67. Kudělka (M). Rozhodčí: Beran – Kret, Přeček.

Jistebník: Krayzel – Koudelný, Prčík (79. Košina), Raška, Pietras – Mohyla, D. Štverka, F. Kadlčák (55. Pasker), Andrys – Lebica, Z. Kadlčák (81. Valík). Trenér: M. Štverka.

Mořkov: Pospěch – Vodolán, J. Mička, Hromádka, Kunc (67. Erle (90. Černoch)) – David, T. Kučera, Machač (83. Poledník), Hrubý – Kudělka, Galia (89. P. Kučera ml.). Trenér: P. Kučera st.

TJ SLAVOJ JESENÍK N. O. – FC VLČOVICE-MNIŠÍ 4:1 (2:1)

B: 15. a 65. Polónyi, 23. Burget, 89. Černoch – 17. Názalaník. Rozhodčí: Malchárek – Pavlásek, Valošek.

Jeseník: Macháč – Shaparenko (60. Rovenský), J. Goláň, Polónyi, P. David – M. Goláň (67. Novotný), Černoch, Vavřík, Horák (75. Meihack) – Burget, Dědík. Mužstvo vedli: Libor Macháč st., Martin Černoch a Tomáš Macháček.

Vlčovice: Sokolovský – Kučera, Velička, Busek, Názalaník, R. Jalůvka, J. Jalůvka, Polášek, Světlík, Hanzelka (72. Drozd), Varga. Trenér: Svoboda.

TJ SOKOL KATEŘINICE – TJ ODRY 0:1 (0:0)

B: 50. Repta. Rozhodčí: O. Boráň – T. Boráň, Tvardek.

Kateřinice: Kavka – Janeček, Sedláček, Klečka, M. Bittala – Kocourek (67. Koller), L. Richter, Marsina (77. D. Richter), Tyleček – Polášek, T. Bittala. Trenér: R. Nagy.

Odry: Zlámal – Němeček (83. Mališ), Repta, E. Chuděj, Hurta – Vidlák (90. Anděl), Konrád, J. Paszko, Frais – Chovanec, M. Paszko (23. Rybařík). Trenér: Stibůrek.

FC KOPŘIVNICE – FC KOZLOVICE 4:2 (2:0)

B: 8. a 60. Střelec, 38. Pala, 69. Mička – 53. Tabach, 68. A. Fojtík z pen. Rozhodčí: Vojkovský – Kolarský, Kyselý.

Kopřivnice: Beňo – M. Makový, Kramoliš, Petráš, Ollender – Pala, Štěpán (85. Huňáček), Mička, Fendrich (84. Hruška) – Střelec (70. P. Okřesík), Košárek (78. J. Okřesík). Trenér: Káňa.

Kozlovice: Sýkora – Červenka (57. Holub), Tabach, Ermis, P. Piskoř – Kocián (62. Najdek), Bednář, J. Fojtík, Slanina (81. Šohaj) – Hruška, A. Fojtík. Trenéři: Jak. Harabiš a J. Piskoř.

TJ SOKOL OSTRAVICE – TJ SPÁLOV 2:4 (0:2)

B: 47. a 85. Stýskala – 43. a 79. Kiša, 15. T. Chuděj, 89. P. Pop. ČK: 77. M. Ledvoň (O). Rozhodčí: Adamec – Vidlička, Havlík.

Ostravice: Boháč – M. Stonavský, J. Rozkydal, Jucha (70. Pavelec), M. Ledvoň – Janošec, Šigut, O. Stonavský. Stýskala, Kováč (63. L. Ledvoň) – Němec (35. Mendrek). Trenér: J. Rozkydal st.

Spálov: Neckář – Maršálek , Anděl, Sucháček, Kostka – Ondřej (89. P. Šíma), Kiša (86. L. Šíma), P. Chuděj, Král – T. Chuděj, P. Pop. Hrající trenér: Kiša.

FOTBAL FULNEK – TJ SOKOL FRYČOVICE 3:3 (3:1)

B: 20. a 44. Jan Šesták, 30. Jar. Šesták – 73. a 75. Rumel, 27. Zahradník. Rozhodčí: Špičák – Byrtus, Pala.

Fulnek: Rozsypal – Mrkvica, Kocún, V. Lachký, Plný – Vašina, Jar. Šesták, Bajger, Špitalík – Jan Šesták (76. P. Lachký), Stratil. Trenéři: Berger, Baláž, Kovář.

Fryčovice: Ivánek – Volný (60. Planka), Holub, Zahradník, Kobylák – Janek, Soško, J. Pešek, Žurovec – Herda, Rumel. Trenér: K. Pešek.

HVĚZDY KOLA



*PAVEL STŘELEC (Kopřivnice) Devatenáctiletý mladík znovu potvrdil, že gólové příjmení nenosí náhodou. Forvard, jenž v uplynulé sezoně v dorostenecké divizi v dresu Nového Jičína pálil ostrými jako na běžícím páse, vstřelil Kozlovicím dvě branky, a výraznou měrou tak přispěl ke druhé kopřivnické výhře v sezoně.



**MARTIN TOMÁNEK (Tichá) Tichavská družina trenéra Bači potřebovala po nepovedeném vstupu konečně zabrat, což se jí podařilo pod starojickým hradem, kde tamní pažit dobyla po výhře 3:2, kterou hájila bez dvou vyloučených hráčů. Nadstandardní výkon předvedla právě tichavská „7", jež odvedla velké penzum práce, a navíc čtvrt hodiny před koncem prokázala veliké nervy, když rozhodla zápas proměněnou penaltou.



***ROSTISLAV KIŠA (Spálov) Mistr ligy s ostravským Baníkem z roku 2004 byl na hřišti Ostravice rozdílovým hráčem, když jeho dva parádně zahrané trestné kopy řídily první porážku nováčka v soutěži. Hrající trenér Spálova však, kromě dvou branek, také spolehlivě bránil a stíhal zakládat nebezpečné kontry.



ČÍSLO TÝDNE 6 Tolik zápasů trvala neporazitelnost nováčka z Ostravice, který po jedné výhře a pěti dělbách bodů vyšel poprvé naprázdno, když padl doma proti Spálovu. Neporažení tak zůstávají už jen Odry a Jistebník, jež mají navíc shodné skóre 16:6.



Program 9. kola (8. hraného):

Sobota 1. října, 15.30

Vlčovice – Kateřinice

Fryčovice – Kopřivnice



Neděle 2. října, 15.30

Spálov – Jistebník

Tichá – Fulnek

Mořkov – Starý Jičín

Odry – Ostravice

Kozlovice – Jeseník



Více dočtete v tištěném vydání Novojičínského deníku a v úterní příloze Region.