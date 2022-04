„Mám to vždy postavené na dobrém výběru místa, tak tomu bylo i proti Závadě. První jsem dal do protipohybu brankáře, druhý rybičkou po rohu, třetí padl po dorážce a čtvrtý po individuální akci, kdy jsem přehodil gólmana,“ přibližuje své čtyři sobotní zásahy. Jeho Jakartovice porazily Závadu 7:0. Ve své obnovené jakartovické premiéře dal dva góly suverénní Píšti. „Píšť je úplně někde jinde než ostatní týmy v okrese, ale my jsme mohli klidně bodovat. Nebyl mi ale uznán gól na 3:0, tam se to lámalo,“ poznamenal Tomáš Šupák.

Vzhůru za postupem. Kanonýr Šupák prohání góly i hvězdného parťáka Pospěcha

Šestatřicetiletý útočník během podzimu pálil góly v barvách Zátoru, v Jakartovicích ale působil v období, kdy tento klub hrával krajský přebor a tým trénoval legendární obránce Baníku Ostrava Rostislav Vojáček. „Lidi v Jakartovicích mě mají rádi, já mám rád je. Byl jsem pozván na narozeniny bývalého starosty pana Brodňana a tam jsme se domluvili, že jaro odehraji u nich,“ přibližuje okolnosti svého návratu.

Jakartovice ve své slavné éře patřily ke špicím krajského přeboru. „Měli jsme výborný tým. Mně to tam padalo, v jednu sezonu jsem měl na kontě osmatřicet a ve druhé pětačtyřicet branek,“ vzpomíná Tomáš Šupák, který prošel například i Opavou, kde se dostal až do mužské kategorie. „Mým spoluhráčem byl současný kapitán Slezského FC Opava Jan Žídek,“ doplňuje.

Jakartovický kanonýr to nejvýše dotáhl do třetí ligy, a to v barvách Rýmařova. „Každé angažmá mělo svoje. Rýmařov byl také dost povedenou štací. Asi bych tam zůstal i déle, ale abych byl blíže dětem, tak jsem odešel do Zátoru a nyní do Jakartovic,“ přiznal.

Za Město Albrechtice nyní pálí ostrýma jeho o dva roky mladší bratr Miroslav. „V jednu chvíli to vypadalo, že si v Albrechticích zahrajeme spolu, dokonce jsem tam byl na zkoušce, ale nedomluvili jsme se. Jsem rád, že se bráchovi daří, fandím mu,“ zdůraznil starší ze sourozenecké dvojice. „Doba, kdy si spolu zahrajeme, ještě přijde. Chci ho přetáhnout do Jakartovic,“ nastínil Tomáš Šupák své plány.

Vedle fotbalu je zkušený sniper také vášnivým rybářem. „Dá se říci, že ryby mě nyní berou ještě více než fotbal,“ přiznal závěrem.