„Měli jsme začít čtvrtého ledna, bohužel nemůžeme. Kluci běhají a čekáme, co přinese čas,“ pokrčil rameny trenér Petřvadlu Jiří Halamíček. Ještě před koncem roku sehrál jeho tým přípravné utkání, když prohráli s divizním Novým Jičínem 0:1. „Měli jsme plán dalších přípravných zápasů. Bohužel ho musíme měnit, neboť hrát se v současné době nemůže,“ konstatoval Halamíček.

Petřvaldu patří v tabulce osmá příčka. „Umístění je to hezké, ale nesmíme usnout na vavřínech. Pracujeme na posílení týmu. Vyhlédnuty máme dva hráče, ovšem jména zatím prozradit nechci,“ podotkl trenér. „Jedná se o jednoho hráče do obrany a jednoho do útoku,“ dodal.

Na otázku, zda si myslí, že se soutěž rozběhne, odpověděl: „Myslím si, že soutěž rozběhne, ale nestihne se odehrát vše. Zvládne se něco málo přes padesát procent zápasů.“