FULNEK - Druhá liga nabídla divákům v utkání 13. kola zvláštní podívanou v podobě duelu Fulneku proti Dukle Praha. V obou týmech se totiž střetli hráči, kteří ještě minulý rok nastupovali za stejný tým. A právě Jakubčovice hrály své druholigové utkání na stadionu Fulneku. Přesto byli nakonec šťastnější domácí, kteří po brance Smetany z 68. minuty vyhráli jinak vyrovnané střetnutí.

Ondřej Smetana z Fulneku (vlevo) a Radek Kuděla z pražské Dukly v utkání 13. kola druhé fotbalové ligy, které se hrálo ve Fulneku. | Foto: DENÍK/Jan Kešelák

„Konec zápasu byl dost těžký. Je pravda, že jsme sestavu poskládali, jak jen to šlo, a o to víc mě vítězství těší. A bylo strašně důležité, protože v případě neúspěchu by se nám týmy spodní poloviny tabulky mohly přiblížit,“ řekl spokojeně trenér Fulneku Václav Daněk.

„Na zápasy Jakubčovic jsem chodil celé jaro. Nějaký obrázek o hře Dukly jsme tak měli, navíc jsme viděli i jejich poslední zápas,“ dodal Daněk a pokračoval: „Ověřili jsme si, jak na tom hráči jsou, ale jako derby bych toto utkání nenazýval. I přesto, že to je spíš záležitostí místních, kteří znali Jakubčovice i Fulnek.“

Trenér pražské Dukly Günter Bittengel byl po utkání trochu zklamaný. „Myslím, že jsme měli zápas celých devadesát minut pod kontrolou. Udělali jsme jednu hrubou chybu, ani tak ne při té brance samotné, jako spíš v zárodku celé akce, kdy to hráči musí přerušit. Bohužel nám to tam padlo. Navíc jsme nevyužili tři jasné gólové šance,“ upřesnil Bittengel a pokračoval: „To, že znáte prostředí a nejedete na cizí hřiště, je samozřejmě taková malá výhoda hostujícího celku. My jsme věděli, že tu jsou zranění hráči. Cítili jsme určitou šanci tady alespoň bodík urvat a vylepšit si naši bilanci, protože to pak musíme dohánět doma, a to nemusí taky vždycky vyjít.“

Přesto by podle něj byla remíza spravedlivá. „Utkání ve Fulneku nám ukázalo, že bodovat na hřištích soupeře je možné, a proto jsem zklamaný. Tohle mužstvo má na to, aby podobné střetnutí uhrálo. Když už teda nedají branku, tak ji nesmí ani dostat,“ zdůraznil. „Žádná rivalita jako taková zde nehrála vůbec žádnou roli. Navíc kdyby byl soupeř v plném složení, zase by to bylo úplně o něčem jiném. Slončík, Kovář i Doležal, to jsou osobnosti, které ve druhé lize hrají nadstandardní fotbal. A to byla naše příležitost, protože nemohli nastoupit. Bohužel jsme toho nevyužili,“ uzavřel Bittengel.

Fotbal Fulnek - FK Dukla Praha 1:0 (0:0).

Fotbalisté Fulneku proti pražské Dukle opět potvrdili, že doma hrají ve skvělé formě a po brance Smetany si připsali další důležité body. Již v 7. minutě vyzkoušel pozornost hostujícího gólmana Rady Michal Vyskočil ránou ze třiceti metrů. Na druhé straně se prosadil Ludačka, ale jeho hlavička po centru Jana Daňka jen těsně minula pravou tyč.

Druhá půle se nesla ve stejném duchu. Týmy se snažily hrát ze zajištěné obrany a čekalo se na chybu soupeře. V68. minutě vyslal Vajda do vápna Traxla, který přihrávkou pod sebe našel volného Smetanu, pro kterého již nebyl problém trefit prázdnou bránu. V 78. minutě mohl vyrovnat Svatonský, ale jeho střelu z rohu šestnáctky domácí brankář Jiří Pospěch lapil.

„Musím přiznat, že Dukla dnes více kontrolovala hru. Nemyslím si ale, že bychom nevyhráli zaslouženě,“ řekl domácí kouč Václav Daněk a pokračoval: „Přesto musím podotknout, že jsme poprvé vyhráli zápas, aniž bychom byli výrazně lepší. Tři body jsou ale zasloužené z toho důvodu, že do toho, zvláště ve druhém poločase, dali kluci všechny své síly.“

Branky: 68. Smetana, ŽK: Přílučík -Kuděla, Svatonský, rozhodčí: Racek -Santarius, Lakomý, diváci: 552.

Fulnek: J. Pospěch - Michal Vyskočil, R. Krása, Kaprálik (63. Přílučík), Sedlák - Koštuřík (55. Sokol), Lukaštík, Rozsypal, Vajda - Smetana, Malohlava (46. Traxl).