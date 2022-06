Kapitán Baníku Laštůvka: Šachtar? Skvělá věc. Jsem tomu otevřený

Cílem bude znovu vybrat částku na pomoc potřebným. Podobně tomu bude o týden později, kdy Šachtar zamíří do Ludgeřovic (16 hodin) a utržená suma půjde směrem k malému Ondráškovi. „Tento zápas bude pod záštitou pana Coufala, tak možná budou přítomni i kluci z West Hamu Vladimír Coufal s Tomášem Součkem. Uvidíme, jestli jim to vyjde,“ uvedl hokejový útočník Ondrej Šedivý, jeden z autorů myšlenky Šachtaru a organizátorů.

„Navíc možná přibudou i další profesionální fotbalisté, ale to teď není vyloženě na nás,“ dodal.

Když sportovci pomáhají. Šachtar Bo Ostrava už vybral pro děti statisíce

V červenci pak tým vyrazí poprvé mimo Moravskoslezský kraj, pomáhat bude v Prusinovicích na Moravě. „Tam se ještě uvidí, každopádně se pokusíme oslovit i místní kluky jako Tomáš Kundrátek, Petr Holík, nebo Martin Zaťovič. Záleží, zda budou moci se zúčastnit,“ nastínil Šedivý.

„Poprvé budeme mít tři akce, takže se těšíme, ale vše pojede na podobné bázi, jako v minulých letech. Vstupné bude dobrovolné, proběhne i dražba dresů, snad klapne i domluva s Nadací Tipsport, nebo i nově Livesport, takže je znát, že se rozrůstáme a je o to zájem,“ doplnil.

Šachtar BO Ostrava má velké plány. Inspirací je Real Top Praha, říká Szturc

Přiznává, že se zatím nedaří nakopnout aktivitu na sociálních sítích. „Není to úplně jednoduché, asi to je třeba dělat na profesionálnější úrovni. Je to práce pomalu na každý den, takže zde se chceme do budoucna také posunout,“ připustil Ondrej Šedivý.