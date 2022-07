VIDEO: Redaktor Deníku v. „kápo“ Baníku. Kdo urval penaltovou výzvu na Bazalech?

Náročný terén dělal potíže střelcům, nejednoho zradila obuv a zemská přitažlivost poslala nemilosrdně na zadek. To se stalo osudným obhájci loňského triumfu Martinu Cesnekovi, který po pádu ve 2. kole musel kvůli zranění vzdát.

O moc dál ale nedošli ani další vítězové klání z minulosti jako Jiří Huvar, nebo trojnásobný šampion Adam Rimmel. Nechyběly ani známé sportovní tváře. Do 6. kola se probojoval někdejší fotbalový brankář Plzně, či Karviné Petr Bolek, ještě o dva kopy víc absolvoval bývalý obránce hokejových Vítkovic Daniel Krenželok.

Velmi brzy se navíc pod provazy vody k nepoznání proměnil i prostor před oběma brankami a z brankářů se stali spíše bahenní muži. Nejlépe se s tím nakonec vyrovnal mladíček Radek Překlasa, který nasbíral 24 zákroků a vyhrál.

„Bylo drsné, opravdu drsné. Ale zároveň v něčem jiné. Člověk zase objevil, za jakých podmínek jsme schopni to uskutečnit. Vždyť já musel objet čtyři stolaře v okolí, abych sehnal piliny,“ smál se otec myšlenky uspořádání penalt na Hukvaldech Adam Hubeňák.

„Holt předloni nám tři dny před konáním akci zakázali, narychlo jsme vše stěhovali, teď se nám poprvé do cesty postavilo počasí, ale zvládli jsme to,“ ocenil vzápětí.

Slova uznání měl především ke gólmanům. „Já je miluji, protože chytat v takových podmínkách, kdy pršelo, bylo bláto, chladno… Klobouk dolů. Ale to vlastně před každým, kdo přišel a soutěžil. Ukázalo se, že fotbalista nebrečí. Prostě přijde, a hraje. Nakonec tu bylo sedmdesát kluků v kategorii kadetů, sto padesát v Elite. Myslím, že víc o tom mluvit nemusím. Je to ocenění, že to má tradici,“ mohl si oddechnout Hubeňák.

Sám poukázal na fakt, že zatímco loni ve finálové dvojici slavila zkušenost, tentokrát vládlo mládí. „Otočilo se to,“ podotkl Hubeňák. „Je to super pocit. Vůbec jsem nečekal, že bych mohl vyhrát. Jsem rád. Udělal jsem jedinou chybu, která mě mrzela, protože mě kluci gólmani nevychytali, ale minul jsem. Kdyby mě tohle vyřadilo, štvalo by mě to. Na tom terénu to nebylo lehké, člověk se musel soustředit, ale naštěstí jsem to zvládl,“ hodnotil vítěz Tomáš Bernatský, který měl svou strategii.

„Hlavně sledovat brankáře a podle jeho pohybu se zachovat. Fungovalo to, takže to použiji i za rok, abych to tady obhájil,“ usmál se Bernatský.

Mezi ženami byla nejlepší Veronika Najvarová oblékající dres Veřovic. „Tento ročník je pro nás zase zkušenost, víme, že jsme se tím posunuli dál. Zároveň to byla ukázka, stejně jako předloni, že díky naší práci lidé přijdou kdykoliv a kdekoliv. I když jsou pomalu lokální povodně. Prostě to mají rádi,“ uzavřel Adam Hubeňák.