/EXPERT DENÍKU/ Českým fotbalistům začíná ve středu na Euru play-off. Jedině vítězství nad Tureckem posune český národní tým do další fáze šampionátu. Expert Deníku Miloslav Brožek Haškově výběru věří. Na hrotu útoku vidí Tomáše Chorého s Mojmírem Chytilem. Xfaktorem Čechů bude podle jeho slov kapitán Tomáš Souček.

Miloslav Brožek | Foto: Deník/Petr Widenka

Češi nemají na Turky příliš dobré vzpomínky. Na evropském šampionátu v roce 2008 nad nimi vedli ještě patnáct minut před koncem 2:0, nakonec jim ale zbyly po porážce 2:3 oči pro pláč. „Byl to neskutečný zápas, se smutným koncem pro nás,“ vzpomíná Miloslav Brožek.

Další konfrontace s Turky přišla na šampionátu 2016, kde jsme prohráli s týmem ze země půlměsíce 0:2. „Kvůli této porážce pro nás Euro skončilo. Nyní hrajeme s Turky potřetí, věřím, že to zlomíme a středeční večer bude pro nás ve znamení radosti,“ přeje si kouč olomoucké rezervy.

Turci vyslali do Německa silný tým. Italský trenér Vincenzo Montella má k dispozici zajímavé hráče. Mezi ně bezesporu patří devatenáctiletý záložník Realu Madrid Arda Güler. „Turci o jeho startu mlží. Jednou řeknou, že je zraněný. Pak zase unavený. Podle mě hrát bude. Jedná se o zajímavého fotbalistu. Viděl jsem ho hrát naživo, když mu bylo sedmnáct a už tehdy byl výjimečný. Proti Gruzii svou genialitu potvrdil fantastickým gólem,“ podotkl Miloslav Brožek.

Trenér Montella přivezl na šampionát celkově ofenzivně laděný tým. „Yilmaz nebo Tosun umí dávat góly. K tomu mají nebezpečná křídla. Součástí kvalitní zálohy jsou Ayhan a kapitán Calhanoglu. Bude důležité přehrát jejich záložní řadu,“ hledá expert Deníku klíč k úspěchu. „Kde jsou zranitelní, tak to je defenziva. Navíc mají vykartované stopery. Musíme vytvářet tlak na jejich obranu,“ přidává další postřeh Miloslav Brožek.

Otázkou je, v jaké sestavě nastoupí český tým. Hrát určitě nebude Patrik Schick. „Věřím, že trenér vsadí na Chorého s Chytilem a celkově postavíme ofenzivní sestavu. Nebál bych se rozestavení 3-5-2. Chytil je na tom výborně běžecky. Chorý má taky dobrý pohyb a dokáže pro své spoluhráče vyhrát spoustu soubojů,“ nabízí Miloslav Brožek řešení. „Náš kapitán Tomáš Souček ještě nepromluvil do výsledku. Věřím, že ve středu to bude jeho zápas. Má dobrou střelu i hlavičku. Když se k němu ještě přidá Krejčí, tak jsem optimista. Portugalský trenér řekl, že Turci mají kvalitnější tým než Češi. To by nás mohlo nahecovat. Osobně jsem optimista,“ podotkl bývalý kouč Slezského FC Opava.

Na Čechy čeká bouřlivé prostředí. „Na minulém utkání bylo třicet tisíc tureckých fanoušků. Řada z nich v Německu žije. Budou mít domácí prostředí. Dokážou dát do hry adrenalin a emoce. Mají zvířecí naturel. My jsme v tomto chladnější. Na druhou stranu jsme zkušenější a máme vyspělé hráče,“ zakončil Miloslav Brožek.