Letošní první hattrrick sestavil poměrně rychle, stačilo mu na to osmnáct minut. „Docela jsme na ně vletěli, trestali jsme každou jejich chybu. Bruntál očividně neudržel naše tempo,“ vracel se k nedělnímu zápasu.

A nemuselo zůstat jen u třígólového zápisu. „Měl jsem další šance, gólů jsem klidně mohl dát i pět,“ přiznává frenštátský útočník. Může ho těšit i fakt, že soupeřovu obranu dirigoval bývalý Sparťan Ondřej Kušnír. „Přehled má obrovský, ale rychlostně už na tom není tak dobře, jak v minulosti,“ poznamenal Pavel Klimpar.

Letos se trefil zatím pětkrát. „Každý rok si dávám střelecký cíl okolo dvaceti branek. Ale hlavně ať se daří týmu,“ podotkl. Beskyd v let᠆ní pauze prošel hráčskou obměnou. „Tým se omladil, zatím si to sedá, až se ale sehrajeme, určitě půjdeme nahoru,“ míní opora Beskydu.

Šestnáctého září bude celý Frenštát na nohou. V rámci 2. kola MOL Cupu pod Radhošť dorazí ostravský Baník. „Bavíme se o tom hodně, pro celý Frenštát to bude velký svátek, pro nás hráče třešnička na dortu,“ usmál se Klimpar, který v minulosti v Baníku chvíli působil. „Dát tak Baníku gól, to by bylo krásné,“ zasnil se.

Frenštátský útočník během své kariéry prošel Bílovcem, ostravským Baníkem, Novým Jičínem a Valašským Meziříčím, které tehdy dokonce kopalo MSFL. „Jsem typ fotbalisty, který asi potřebuje větší čas na aklimatizaci. V klubech, kde jsem byl jen půl roku, se mi moc nevedlo. Nejlépe se cítím u nás ve Frenštátě,“ směje se.

Možná je to i tím, že bydlí sto metrů od sportovního areálu. Velkou radost mu děla᠆jí i místní fanoušci, kteří si na fotbal našli cestu a chodí jich pravidelně okolo pěti stovek.

Není to tak dávno, kdy měl nabídky z nižších soutěží z Rakouska a Německa. „Pře᠆mýšlel jsem nad tím, nebylo to o špatných penězích. Ale pro mě je důležité hrát co nejvyšší soutěž, než někde kopat sice za peníze, ale pouze nějakou šestou, sedmou ligu,“ přidává další postřeh. Jeho snem bylo se fotbalem živit. „Měl jsem vyšší ambice. Nyní je pro mě důležité mít stálou práci, a tu mám,“ pochvaluje si. Společně s tátou vyrábějí nábytek ve vlastní stolařské firmě.

Klimpar kromě fotbalu válí i ve futsalu v barvách Trojanovic. „Futsal k našemu regionu patří. Škoda, že třeba ve Frenštátě není hala. Musíme hrát v Čeladné. Když to tak vezmu, město moc sportu nedává, a to je škoda. I naše divizní soutěž by si zasloužila lepší podmínky,“ končí povídání.