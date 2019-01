Jakubčovice nad Odrou – Tak silně obsazený trunaj v Jakubčovicích nad Odrou asi nepamatují. Pátého ročníku turnaje Jakuby 2011 se zúčastnily i týmy z Ostravska, Přerova, Vsetína i Brna.

Vítěz turnaje Jakuby 2011, tým Beach Boys Odry. | Foto: Archiv/pořadatele

Pátý ročník turnaje měl os základních skupin po čtyřech mužstvech. „Vítězové skupin postoupili přímo do osmifinále, druzí a třetí v pořadí postoupili do kvalifikační skupiny o postup do osmifinále. Pro účastníky, kteří skončili na čtvrtých místech, turnaj sice skončil, ale byla možnost se zúčastnit dovednostních soutěží o velmi zajímavé ceny, které doprovázely celý turnaj a vyplňovaly nutné přestávky ve vyřazovacích bojích,“ uvedl Martin Pelikán, jeden z organizátorů turnaje, jenž je rovněž předsedou KKF Moravskoslezského kraje.

Hrálo se na skvěle upraveném trávníku, hráči ze sebe dostávali, co umí, a tak se od počátku bylo na co dívat. Po šesti utkáních v každé skupině bylo jasné, kdo postoupí přímo a kdo už si nezahraje.

Do čtvrtfinále se probojovala osmička nejlépe připravených týmů, mezi něž patřily i domácí Tsunami Jakubčovice, Loupežníci a FC Sojka. V těchto týmech byli hráči místní Baracudy, která patří k nejkvalitnějším týmům futsalu v moravskoslezském kraji. Mezi další favority bylo možno řadit týmy Růžové Tlapičky Hukvaldy, Beach Boys Odry a FC Studená polívka. Na hřišti se objevili hráči známí z krajské futsalové soutěže, kvalitní tým postavil také reprezentant ČR ve futsalu, exjistebnický Michal Saidler. Ten se se spoluhráči z bíloveckého fotbalu probojoval až do finále.

„Semifinálové a finálové boje už byly po celodenní bitvě sice s nádherným počasím, ale úmorným vedrem o tom, kdo vydrží opravdu nejvíc. V boji o třetí místo se nakonec po dohodě týmů kopaly jen pokutové kopy,“ poznamenal Pelikán.

Podle něj patřil letošní ročník určitě k nejlépe obsazeným, a také organizačně zvládnutým. „Velkou měrou se na tom podílel celý organizační tým v čele s Josefem Molnárem. Je třeba poděkovat všem účastníkům za skvělý přístup a hru fair play a samozřejmě pozvat je na nový ročník, na jehož přípravy se už chystá celý organizační tým,“ uzavřel Pelikán.

BOJE VE SKUPINÁCH

Výsledky skupiny A: Tsunami Jakubčovice – MRK Jantarov 3:2, The Simple Team – FC Smíšené zboží 1:0, MRK Jantarov – FC Smíšené zboží 1:3, Tsunami Jakubčovice – The Simple Team 1:1, The Simple Team – MRK Jantarov 2:2, FC Smíšené zboží – Tsunami Jakubčovice 2:3.

Pořadí: 1. Tsunami Jakubčovice, 2. The Simple Team, 3. FC Smíšené zboží, 4. MRK Jantarov.

Výsledky skupiny B: Růžové Tlapičky Hukvaldy – FC Klokočov 3:0, Persey Gang Nový Jičín – FK Paskov 1:1, FC Klokočov – FK Paskov 1:1, Růžové Tlapičky Hukvaldy – Jersey Gang Nový Jičín 10:0, Jersey Gang Nový Jičín – FC Klokočov 0:2, FK Paskov – Růžové Tlapičky Hukvaldy 1:1

Pořadí: 1. Růžové Tlapičky Hukvaldy, 2. FC Klokočov, 3. FK Paskov, 4. Persey Gang Nový Jičín.

Výsledky skupiny C: Loupežníci – Tatran Mankovice 7:1, SDC Colpo Rapido – FC Arzenál Ostrava 2:0, Tatran Mankovice – FC Arzenál Ostrava 1:5, Loupežníci – SDC Colpo Rapido 1:0, SDC Colpo Rapido – Tatran Mankovice 0:0, FC Arzenál Ostrava – Loupežníci 2:10

Pořadí: 1. Loupežníci, 2. SDC Colpo Rapido, 3. FC Arzenál Ostrava 2:0, 4. Tatran Mankovice.

Výsledky skupiny D: Beach Boys Odry – FC Nový Jičín 8:1, Dorostenci Budišov – FK Pegasus Ostrava 1:1, FC Nový Jičín – FK Pegasus Ostrava 0:6, Beach Boys Odry – Dorostenci Budišov 5:0, Dorostenci Budišov – FC Nový Jičín 4:3, FK Pegasus Ostrava – Beach Boys Odry 0:3

Pořadí: 1. Beach Boys Odry, 2. FK Pegasus Ostrava, 3. Dorostenci Budišov, 4. FC Nový Jičín

Výsledky skupiny E: Phoenix – Stylers 6:3 Huisman Sviadnov – FC Studená Polívka 0:0, Stylers – FC Studená Polívka 0:3, Phoenix – Huisman Sviadnov 2:0, Huisman Sviadnov – Stylers 4:0, FC Studená Polívka – Phoenix 0:0

Pořadí: 1. Phoenix, 2. FC Studená Polívka, 3. Huisman Sviadnov, 4. Stylers.

Výsledky skupiny F: USK Slávie OU Ostrava – Dream Team 4:1, Žabínští vlci Brno – FRU FRU Vsetín 4:0, Dream Team – FRU FRU Vsetín 1:0, USK Slávie OU Ostrava – Žabínští vlci Brno 0:2, Žabínští vlci Brno – Dream Team 1:1, FRU FRU Vsetín – USK Slávie OU Ostrava 2:4

Pořadí: 1. Žabínští vlci Brno, 2. USK Slávie OU Ostrava, 3. Dream Team 4:1, 4. FRU FRU Vsetín 4:0.

Výsledky skupiny G: United Frýdek Místek – Bizoni Odry 4:2, FK Těrlicko – Kylešovice 0:2, Bizoni Odry – Kylešovice 1:4, United Frýdek Místek – FK Těrlicko 2:0, FK Těrlicko – Bizoni Odry 3:1, Kylešovice – United Frýdek Místek 2:3.

Pořadí: 1. United Frýdek Místek, 2. Kylešovice, FK Těrlicko, 4. Bizoni Odry.

Výsledky skupiny H: Vitur Přerov – FC Porto 3:1, FK Rapid Havířov – FC Sojka 0:3, FC Porto – FC Sojka 0:7, Vitur Přerov – FK Rapid Havířov 0:0, FK Rapid Havířov – FC Porto 2:4, FC Sojka – Vitur Přerov 4:1

Pořadí: 1. FC Sojka, 2. Vitur Přerov, 3. FC Porto, 4. FK Rapid Havířov.

KVALIFIKACE DO OSMIFINÁLE

The Simple Team – Dorost Budišov 5:0

FK Pegasus Ostrava – FC Smíšené Zboží 3:2

FC Klokočov – FC Arzenál Ostrava 2:0

SDC Colpo Rapido – FK Paskov 1:1 2:1 PK

FC Studená polívka – FC Porto 4:1

Vitur Přerov – Husman Sviadnov 6:5

USK Slávie OU Ostrava – FK Těrlicko 3:0

Kylešovice – Dream Team 0:1

OSMIFINÁLE

Růžové Tlapičky Hukvaldy – The Simple Team 5:1

Loupežníci – FK Pegasus Ostrava 3:0

Tsunami Jakubčovice – FC Klokočov 2:0

Beach Boys Odry – SDC Colpo Rapido 4:1

Žabínští vlci Brno – FC Studená Polívka 0:1

United Frýdek Místek – Vitur Přerov 6:3

Phoenix – USK Slávie OU Ostrava 3:1

FC Sojka – Dream Team 7:0

ČTVRTFINÁLE

Růžové Tlapičky Hukvaldy – Loupežníci 1:5

Beach Boys Odry – Tsunami Jakubčovice 2:0

FC Studená polívka – United Frýdek Místek 1:6

Phoenix – FC Sojka 1:1 (2:1) PK

SEMIFINÁLE

Loupežníci – Beach Boys Odry 2:3

United Frýdek Místek - Phoenix 1:2

BOJ O 3. MÍSTO (UTKÁNÍ HRÁNO NA PK)

United Frýdek Místek – Loupežníci 3:5

FINÁLE

Beach Boys Odry – Phoenix 1:0

Nejlepší střelec: Richard Bleževič Loupežníci 12 branek

Nejlepší brankář: Petr Cibulec Beach Boys Odry