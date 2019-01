Novojičínsko - Tento víkend připravije pro fanoušky letních fotbalových turnajů opravdové hody. Organizátoři na různých místech Novojičínska pořádají během prodlouženého víkendu 5 turnajů.

Loňští vítězové CCFar ve Velkých Albrechticích, družstvo V.I.P.I.. | Foto: Archiv

V sobotu začíná tradiční turnaj v malé kopané, pořádaný kulturní komisí při OÚ Tichá. Za účasti 16 družstev se od 8 hodin rozhoří boje na tichavském hřišti Tůňka. Dále následuje již 20. ročník O pohár CCFar ve Velkých Albrechticích a tentýž den zahajuje také dvoudenní mezinárodní turnaj Big Holiday Cup 2009 v Hladkých Životicích. V neděli 5. července to bude 9. ročník O kalich Jana Husa v Pustějově a následuje druhý soutěžní den Big Holiday Cupu. Sváteční pondělí pak uzavře turnaj pro děti do 15 let, O kalíšek Jana Husa v Pustějově.

O pohár CCFar (20. ročník),

Velké Albrechtice

Tradiční turnaj, který během svého působení zkoušel pár novinek. „Předloni jsme se pokusili o menší změnu, že by se turnaje mohli zúčastnit pouze starší hráči, přesněji nad 35 let. Nesetkalo se to ale moc s pochopením a účast na turnaji byla slabší. Rozhodli jsme se proto vrátit ke klasickému turnaji,“ popsal hlavní organizátor loňského ročníku Pavel Klein.

O kalich Jana Husa (9. ročník),

O kalíšek Jana Husa, Pustějov

Loňský ročník, poznamenaný silným déštěm, který častokrát turnaj přerušoval, nezabránil zúčastněným týmům se dobře pobavit. „V dobách Jana Husa byl znám symbol kalichu, a na základě této husitské doby jsme celý program tak nějak pojali. Od začátku připadá datum turnaje na svátek Jana Husa,“ prozradil loni hlavní organizátor turnaje Evžen Koždoň a dodal: „Chceme se vrátit k původní tradici, kdy byla celá akce pod záštitou zmiňované doby. To znamená, jako doprovodný program mečířské souboje, dobové oblečení, zvyky a podobně.“

Big Holiday Cup (9. ročník), Hladké Životice

Největší turnaj v malé kopané se zahraniční účastí v ČR. Pořádá jej TJ Niva Hladké Životice, ve spolupráci s OÚ. „Začínali jsme v roce 2000 s 20 mužstvy. Od té doby zájem o náš turnaj rapidně rostl. V roce 2007 se turnaje účastnilo dokonce 80 týmů,“ prozradil organizátor turnaje Tomáš Trávník a dodal: „Bohužel, z důvodu rekonstrukce areálu ubylo stanovací plochy. Byli jsme nuceni kapacitu turnaje omezit na současných 68 týmů, což nás velmi mrzí, protože zájem mužstev byl letos obrovský.“

Polovinu startovního pole tvoří domácí české týmy, dále dorazí 18 celků z Polska, 15 ze Slovenska a 3 týmy ze Slovinska. Nejdál to budou mít právě Slovinci z města Koperu, kteří musí za svou obhajobou loňského druhého místa urazit 800 kilometrů. Kompletní seznam účastníků je k vidění na stránkách www.bigcup.cz.

Program dvoudenního turnaje začíná v sobotu 4. července od 9.00, kdy jsou na programu boje v základních skupinách. V neděli od 10 hodin pak začíná vyřazovací část. „Finále a vyhlášení výsledků je na programu po šestnácté hodině. Máme připraven také doprovodný program. V sobotu večer bude diskotéka a dalšími atrakcemi bude například vodní fotbal nebo skákací hrad pro děti,“ vyjmenoval Tomáš Trávník.

„Konkurence je každoročně veliká. Je těžké někoho pasovat do role favorita, ale mezi nejlepší týmy patří každoročně především FC Kangaroos, což je tým, který skládá náš starosta Jaroslav Petržela. Má výhodu v tom, že jeho zeťové hrají fotbal na velmi vysoké úrovni,“ řekl organizátor a pokračoval: „Uvidíme, s čím přijedou už zmiňovaní Slovinci z Koperu nebo Poláci ze Štětína.“

Prvenství obhajují FC Mladí chlapci, což je tým složený jak ze současných, tak z bývalých hráčů Cigi Caga Jistebník. Zajímavé ale bude sledovat také tým FC Dogs, za který nastoupí hokejista hrající NHL v dresu Columbus Blue Jackets, Rostislav Klesla (mistr světa do 20 let a nejlepší bek šampionátu roku 2001).

„Příští rok budeme pořádat jubilejní, desátý ročník. Chtěli bychom tu paletu národností ještě rozšířit. Už dnes jsme v kontaktu s organizací Fotbal pro rozvoj, která do České republiky každoročně přiváží fotbalový tým studentů z Keni, takže je docela možné, že se příští rok na turnaji objeví také první africký tým. Uvidíme,“ uzavřel Tomáš Trávník.