Co pro vás vítězství v anketě Deníku znamená?

Jsem samozřejmě za něj moc rád, to je první věc. Chtěl bych poděkovat všem svým fanouškům a blízké rodině, zkrátka všem, kdo mi posílali hlasy. Nesmím opomenout ani kluky v kabině. Je vidět, že jsme jedna parta a vždycky, když někdo dostane podobnou nominaci, držíme za jeden provaz a posíláme hlasy.

Jaké jste měl na svou výhru ohlasy ve svém okolí? Gratulací chodilo hodně?

To ani ne. O výhře jsem se dozvěděl od člověka, který nám dělá webové stránky. Nemůžu říct, že by mě lidé nějak více kontaktovali. Pár gratulací bylo, ale žádnou velkou změnu jsem nepocítil (úsměv).

Na kolik vás vyjde výhra v kabině, pokladník už vám vystavil fakturu?

Sazba bude standardní, budu muset upéct buchtu (smích). Dáme si s kluky zákusek a lahev něčeho dobrého, něco v kabině na stole určitě přistane. Máme takovou nepsanou tradici, že když někdo v podobné anketě zvítězí, do šatny přinese buchtu s kávou. To se měnit nebude ani teď.

Kromě památeční plakety obdržíte i poukázku na tisíc korun od Fortuny. Už víte, jak s ní naložíte?

Nejsem úplně velký sázkař. Sem tam jsem to zkusil, ale moc mi to nejde. Říkali jsme si v kabině, že za to vymyslíme nějaký tiket a buď to vyjde, nebo nevyjde. Zkrátka se tu částku pokusíme rozmnožit a uvidíme, kam se dostaneme.

A plaketa bude mít své místo kde?

Mám doma takovou vitrínu, kde mám různé medaile za nejlepšího brankáře a další různá osobní ohodnocení z turnajů. Tam si své místo určitě najde.

Pojďme si ještě popovídat o fotbale. Co říkáte na to, že se ani letos nedohrály amatérské soutěže?

Za mě je to velké zklamání. Když se to stalo loni, nikdo nevěděl, co má od té situace čekat, takže se to nějakým způsobem dalo chápat, bral jsem to i já. Pak se změnily různé stanovy kvůli tomu, aby se podobná situace neopakovala, teď se ale jaro znovu zrušilo a týden poté ministr zdravotnictví rozvolní tréninky a přáteláky. Přijde mi, že to je špatné a myslím si, že se více dalo na tlaky klubů, které byly na sestup než těch, které hrály o postup. Nebylo moc mančaftů, které by chtělo dohrát. Nejvíce na tom ale samozřejmě trpí mládež. Mrzí mě, že to takto dopadlo.

Chuť do fotbalu stále máte? Chystáte se pokračovat?

Určitě ano, v loňské sezoně jsme jeli na postup a musel nás zastavit až pan Prymula (smích). Ještě jednou v kariéře bych chtěl postup v Jakubčovicích zkusit a zažít, protože parta a všechno okolo je v klubu super.

Jak pro vás bude návrat na hřiště složitý?

Řekl bych, že jsem tomu dal více, než standardně, běhání bylo až extrémně moc. Vzal jsem to hodně poctivě, navíc jsme se mezi kluky z mé starší generace navzájem hecovali. Osa týmu se udržovala v nadstandardní kondici, i když herní praxe samozřejmě chybí.