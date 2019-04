Vítězem 4. kola TIP ligy se stal po losu Vítězslav Hrachovec

Soutěžící, pozor! Tento týden bude výjimečně nutné odevzdat soutěžní kupony na sběrných místech už do čtvrtka do 12 hodin nebo do redakce Novojičínského deníku do 15 hodin!

Ilustrační foto | Foto: Deník/archiv

Vítězslav Hrachovec z Nového Jičína, Antonín Zelenka z Kopřivnice a Josef Jakůbek z Oder shodně ve čtvrtém kole získali čtrnáct bodů a ke slovu se tak dostala Supertrefa. Jenže ani ta o vítězi nerozhodla, protože Vítězslav Hrachovec a Antonín Zelenka shodně tipli třicet vstřelených branek. A tak se až po losu stal vítězem kola prvně jmenovaný. Do celkového vedení se vyhoupl Antonín Zelenka, který má celkem 43 bodů a za sebou má pětici pronásledovatelů se čtyřiceti body. Mezi týmy je ve vedení tým s názvem F.K.K. Zeko se 139 body, pouze devět bodů ovšem zaostává Fanna tým. Nejlépe se čtvrté kolo podařilo týmu Top Dogs, jehož čtyři členové dohromady dokázali nasbírat 38 bodů. Celkově mají bodů 127 a s týmy Uragan a Mořkov se dělí o průběžné třetí místo. Výsledky 4. kola TIP ligy: Nový Jičín – Havířov 2:3, Polanka – Frenštát 0:0, Bílovec – Háj ve Slezsku 3:0, Chlebičov – Fulnek 0:4, Mokré Lazce – Jakubčovice 1:2, Jistebník – Smilovice 2:0, Fryčovice – Tichá 4:0, Veřovice – Skotnice 0:0, Trojanovice Bystré – Trojanovice I 2:2. Deník tipuje výsledky zápasů 5. kola TIP ligy: Přerov – Nový Jičín – výhra hostů, Frenštát p. R. – Hlubina – výhra domácích, Oldřišov – Bílovec – výhra hostů, Jakubčovice – Chlebičov – výhra domácích, Fulnek – Ludgeřovice – výhra domácích, Libhošť – Jistebník – remíza, Odry – Spálov – výhra hostů, Skotnice – Starý Jičín – výhra hostů, Lichnov – Bordovice – výhra domácích, Bartošovice – Štramberk – výhra domácích. Omlouváme se soutěžícím za dva chybně zadané zápasy na kupónech ve 2. a ve 4. kole. Body za utkání Trojanovice – Velké Albrechtice a Olbramice – Žilina byly anulovány a nyní už jsou všechny body všem soutěžícím připsány správně.

