Kromě Nového Jičína se v Třebíči představily ještě výběry Olomouce, Ústí nad Orlicí, Vsetína, Rychnova nad Kněžnou, Brna a Žďáru nad Sázavou.

„Chtěl bych nejprve poděkovat všem mládežnickým oddílům v našem okrese, které se v letošní sezóně podílely na sestavování okresního výběru U12. Dali jsme dohromady silné družstvo a díky tomu jsme postoupili do semifinále do Třebíče,“ započal své hodnocení semifinálového turnaje vedoucí novojičínského družstva Jan Koval. Postup do semifinále se Novému Jičínu povedl po osmi letech.

První den se Novému Jičínu nevydařil podle představ. Po prvních dvou utkáních s Olomoucí a Žďárem měli na kontě jen bod, a to hlavně kvůli smůle v koncovce. Následně Nový Jičín nestačil na pozdějšího vítěze semifinále Ústí nad Orlicí. „Ve čtvrtém zápase jsme pak konečně prolomili střeleckou smůlu a hráli se silným Rychnovem 2:2,“ ocenil výkon svého týmu Koval.

Druhý den začal pro Nový Jičín smolnou porážkou s Brnem. „Místo předpokládané výhry jsme hrubkami v obraně darovali vítězství soupeři,“ prohlásil Koval. „Až v posledním zápase nám to pak vyšlo jak v obraně, tak v útoku a porazili jsme Vsetín 3:0,“ dodal. I přesto ovšem na Nový Jičín zbyla předposlední šestá příčka a do celorepublikového finále nepostoupil. „Šesté místo ale rozhodně neodpovídá našim možnostem, hráli jsme pěkný fotbal a měli jsme velkou šanci postoupit, bohužel jsme se trápili s koncovkou. Všem hráčům děkujeme za vzornou reprezentaci našeho okresu,“ zakončil Koval. Nejlepší střelkyní Nového Jičína se stala se čtyřmi brankami Kateřina Lachká.

Soupiska týmu Novojičínska: Matyáš Bazala (mateřský klub: Petřvald), Michal Svatoš (Kateřinice), Adam Jalůvka (Nový Jičín), Filip Zajac (Studénka), Jiří Bartoň (Kopřivnice), Tomáš Kaduch (Frenštát p. R.), Miroslav Ambrož (Spálov), Kateřina Lachká (Fulnek), Ema Mikulášková (Nový Jičín), Marek Mičaník (Nový Jičín), Denis Rulf (Příbor), Dalibor Šuhajda (Frenštát p. R.), František Kvita (Rybí), Patrik Socha (Kopřivnice).

Vedoucí mužstva: Jan Koval

Trenér: René Bača

Asistent: Ondřej Horák

Výsledky utkání:

Nový Jičín - Olomouc 0:1

Nový Jičín - Žďár nad Sázavou 0:0

Nový Jičín - Ústí nad Orlicí 0:5

Nový Jičín - Rychnov n. K. 2:2

Nový Jičín - Brno město 1:3

Nový Jičín - Vsetín 3:0

Konečné pořadí turnaje:

1. Ústí nad Orlicí, 18 bodů

2. Žďár nad Sázavou, 11 bodů

3. Rychnov n. K., 9 bodů

4. Vsetín, 4 body

5. Olomouc, 6 bodů

6. Nový Jičín, 5 bodů

7. Brno město 4 body