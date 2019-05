I přes jasné vítězství své svěřence trenér Artur Wojnarowský pouze nechválil. „Já jsem věčně nespokojený člověk, se začátkem prvního poločasu jsem spokojený nebyl. Neproměnili jsme pár šancí a soupeře nechali vyrovnat,“ prohlásil po utkání.

„Konec poločasu už byl lepší a hlavně jsem chtěl, aby ten druhý už vypadal jinak a nemuseli jsme se strachovat do posledních minut o vítězství,“ dodal. A to se Frenštátu povedlo. Už po poločase vedl 3:1 a žádné drama až do konce se nekonalo. Už v prvním poločase měl na kontě hattrick Klimpar, který pak ještě přidal další dvě branky a v samotném závěru se k němu přidali i Bartoň a Malý. „Pět branek Klimpara pomůže nejen jemu, ale i celému mužstvo,“ konstatoval Wojnarowský.

FRENŠTÁT P. R. – ČELADNÁ 7:1 (3:1)

Frenštát p. R.: Šimara – Vaverka, Bolcek, Farský, Žitník – Jurek (68. Bartoň), Špaček, Malý, Walder (73. Hajník) – Renta (78. Pokorný), Klimpar.

Branky: 21. (pok. kop), 42., 44., 60. a 63. Klimpar, 86. Bartoň, 90. Malý. Rozhodčí: Szwed – Matějek, Jurček. ŽK: Jurek, Renta – Knapp, Váňa, Šimák, Stareček, Taraba. Diváci: 161.