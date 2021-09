Po přestávce nejdříve podržel domácí gólman Dubec. A když na druhé straně neuspěl Smolarčík, přišla 72. minuta, ve které ve vápně udělal penaltu Hajník. Przyczko z ní vyrovnal. Když už to vypadalo na dělbu bodů, udeřil minutu před koncem hlavou střídající Lukáš Hanzelka a zařídil domácím tři body.

Skóre otevřel už v 17. minutě kanonýr Smolarčík. Bývalý ostrostřelec Nového Jičína mohl brzy na to přidat druhý gól, ovšem brankáře Cymorka nepřekonal.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.