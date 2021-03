Jedná se o bývalého fotbalového útočníka, který válel druhou ligu v barvách Opavy, hrával také například za Teplice. Ligové starty si připsal za Zlín. Působil také v mládežnických reprezentacích, kopal i v nižších soutěžích v Rakousku.

Jako trenér vedl například Znojmo, Frenštát, Hranice, Valašské Meziříčí, Tichou, Nový Jičín nebo Bílovec. Naposledy působil u novojičínské mládeži.

Marian Bedrich pochází z fotbalové rodiny. Za opavský Ostroj hrál, jak jeho starší bratr Miroslav, tak mladší Aleš. On to z celé trojice jako jediný dotáhl jako hráč do první ligy. V Kopřivnici si od něj hodně slibují. Klub má ambice působit ve vyšších soutěžích. V aktuální tabulce I. B třídy patří týmu z města Tatrovek třetí příčka, s jednobodovou ztrátou na vedoucí duo z Ostravice a Jeseníku nad Odrou.