Jakou máte zkušenost se Zaměstnaneckou ligou Deníku?

Do zaměstnanecké ligy Deníku nastupujeme jako úplní nováčci a je to pro nás velká výzva. Našim týmovým heslem je : „když nedostaneme gól, neprohrajeme“. (usmívá se)

Z některých společností nám došly příběhy, že z důvodu velkého zájmu probíhalo rozřazování, trénink, na kterém se rozhodlo, kdo pojede a kdo ne. Co vy, jak jste skládali tým?

U nás probíhala nominace hráčů napříč celou firmou. Do užšího výběru se dostali ti hráči, kteří stále aktivně se věnují fotbalu nebo hráli v minulosti. Na poslední chvíli nám vypadnul hráč na pozici brankáře, který se zranil a tak bylo pro nás velmi těžké tuto pozici obsadit. Nakonec jsme náhradu našli a budeme pevně věřit tomu, že nás daný brankář co nejvíce podrží v hraných zápasech.

Kdo bude vaším lídrem? Ta otázka může znít i jinak: kdo bude postrachem soupeřů?

U nás lídra specifikovaného nemáme, budeme hrát „týmově“ a budeme bojovat za barvy České distribuční všichni naplno a od srdce. (usmívá se)

Co byl váš dosavadní největší fotbalový/sportovní zážitek?

V našem týmu máme hráče, kteří se aktivně zúčastňují fotbalových zápasů v jejich lokalitách bydliště, ať už jako diváci svých věrných klubů nebo aktivně co by hráči. Taktéž máme v týmu nadšence, kteří s pravidelnosti za fotbalem cestují mimo ČR, jako je anglická liga, německá liga nebo i turnaje, např. liga mistrů.

Hodně se v posledních měsících řešilo, zda je národním sportem v Česku hokej, nebo fotbal. Jaký na to máte názor vy?

Rozhodně za nás všechny fotbal. Je to nejvíce rozšířený sport na všech úrovních skrz celou republiku. Co se do počtu fotbalových hřišť týče, tak i aktivních fotbalových hráčů. Těmto parametrům se nemůže hokej v Česku vyrovnat a proto ten názor, že národním sportem č. 1 – fotbal.

Koho ze současné fotbalové reprezentace nejvíce obdivujete a proč?

Když půjdeme přes hráčské pozice, tak následovně:

Brankář: Tomáš Vaclík

Zkušený brankář s velmi dobrou kopací technikou navzdory pozici, nadstandartní reflexní zákroky, klidový hráč s vůdčí osobností

Obránce: Vladimír Coufal

Velmi tvrdý obránce s výbornou kopací technikou, vynikající fotbalový přehled vzadu a jeho průniky podél lajny jsou famózní. Výborné dlouhé autové vhazování. Je to lídr obranné řady. Jeho zkušenosti z anglické ligy jsou velmi znát na trávníku.

Záložník: Tomáš Souček

Z pozic záložníků určitě vyčnívá svou technikou na míči, přehledem v poli a co by dirigent celé záložní řady je zcela zásadním důležitým hráčem celého týmu ČR.

Útočník: Patrik Schick

Je to náš aktuálně nejlepší útočník a jeho tah na bránu a čich na balóny ve vápně soupeře jsou nekompromisní. Jeho klidové zakončení do brány soupeře je bezkonkurenční. Škoda jen, že takových útočníků nemáme více.

Představte si, že byste mohl vzít spoluhráče, parťáky z práce na jeden zápas nejvyšší české soutěže. Kam by to bylo?

Bylo by to určitě do Prahy na zápas derby pražských „S“. Tzn. Sparta – Slavia. ?

Pokud vyhrajete celorepublikové finále, poletíte za odměnu na výlet do Evropy. Který zápas vás láká vidět?

Určitě by to bylo na soutěž Premier League. To nás láká nejvíce. Z důvodu tak vysoké kvality této soutěže je každý zápas určitě silným zážitkem. Pokud by byla možnost výběru, tak si odvažuji za všechny hráče v našem týmu říct zápas – Manchester United vs. Arsenal.