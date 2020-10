Jakubčovický Tatran kraluje I.A třídě. Lví podíl na tom má i třiatřicetiletý brankář Zdeněk Buček. V devíti zápasech jen šestkrát inkasoval. Rodák ze Stachovic je v klubu z „Oderského Kaprunu“ maximálně spokojený. Během své kariéry si zachytal kromě mateřského klubu také za konkurenční Fulnek. V době, kdy bydlel v Podvihově na Opavsku, hájil branku Komárova v I.B třídě a Pusté Polomi v Krajském přeboru.

Zdeněk Buček, brankář Jakubčovic | Foto: Externista

„Sami jsme i překvapeni, jak nám to jde. Ale vyšel nám vstup do sezony. Nastartovali jsme vítěznou sérii a jedeme,“ usmál se Zdeněk Buček. „Když máte skvělou partu, vše jde hned lépe. Ta jakubčovická je naprosto úžasná. Máme dobrý věkový mix. Teď, když jsme udělali vítěznou sérii, se to odrazilo i do tréninků. Jsou kvalitnější, každý má zájem na tom, aby se naše vítězná série natáhla,“ vypozoroval gólman, který patří do skupiny zkušenějších hráčů. „Bohužel koronavirová pandemie nás zastavila. Soutěž byla přerušena. Podle mě na podzim se už hrát nebude. Jak kvůli covidu, tak i kvůli terénům. Hodně pršelo, terény jsou podmáčené. Uvidíme, co přinese jaro. Každopádně je to pro nás škoda,“ přidal svůj další postřeh Zdeněk Buček.