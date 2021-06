/DENÍK ZAUJALO/ Zhruba měsíc a půl zbývá do konce přestupního období a fotbaloví fanoušci v celé republice každý den netrpělivě vyhlíží, zda se jejich oblíbenému klubu nepodařilo přivést nějakou zvučnou posilu, která by jim v blížícím se ligovém ročníku pomohla. Jinak tomu není ani mezi širokou armádou příznivců Baníku Ostrava.

Utkání 11. kola první fotbalové ligy: FC Baník Ostrava - Bohemians Praha 1905, 11. prosince 2020 v Ostravě. Červenou kartu dostává hráč Tomáš Necid z Bohemians. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Ještě před začátkem přípravy posílil kádr útočník Ladislav Almási, to však neznamená, že by snaha Slezanů o zkvalitnění ofenzivních řad ustrnula. Jak už Deník na konci minulého týdne informoval, tradiční klub z Bazalů se pustil do bitev o zisk dvou ještě nedávných reprezentantů.