Až na úvodní čtvrthodinu, kdy Angličané hráli dobře a vytvořili si tlak, tak to bylo utkání absolutně bez tempa, náboje.

A pokud budou Chorvaté i v pátek pokračovat v tomto bezkrevném výkonu, budou hrát bez pohybu, nasazení a agresivity, nevidím žádný problém v tom, abychom je nemohli porazit.

Samozřejmě soupeř je podle jmen favoritem. Hráči Chorvatska nastupují v kvalitních klubech, top ligách, ale oproti roku 2018, kdy skončili druzí na mistrovství světa, mi připadají vyčichlí, bez šťávy.

Otázka je, jestli se dokáží během čtyř dnů dát tak dohromady, aby předvedli úplně jiný výkon. Proti nám to budou mít o to těžší, že my máme hru založenou na bojovnosti, nasazení a organizaci.

Jsem přesvědčený o tom, že Chorvaty můžeme klidně porazit, i když ani bod by asi nebyl špatný.

Nesmíme zapomínat na to, že v úvodním utkání se Skotskem nás podržel gólman Vaclík a měli jsme i štěstí. Výhra nebyla vyloženě zasloužená, ale za to byla mimořádně důležitá. A pokud se Chorvaté rapidně nezlepší, uspějeme znovu.

Jinak hlavním favoritem pro mě je Francie. Tipoval jsem ji na vítěze už před šampionátem, úterní duel s Německem mě v tom jenom utvrdil. Francouzi předvedli výborný výkon, opravdu mají skvělý tým.

Jinak se mi hodně líbil i zápas Holandska s Ukrajinou. Utkání mělo tempo, šance i zápletku. Určitě se bylo na co dívat. Snad podobně budou vypadat i další duely.“

Bývalý reprezentant a fotbalový trenér Stanislav Levý