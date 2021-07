Základem úspěchu je pracovitý a kompaktní tým, který není složen z individualit. Z něj vyčnívá jen Patrik Schick, který je opravdu schopen týmové snažení přetavit v góly. Symbióza kvalitních a bojovných pracantů je nadprůměrná, i proto, že všichni vědí, co mají hrát, téměř dokonale dodržují a naplňují taktické pokyny trenéra. To máme rádi. (úsměv)

Zatímco z osobností mě zatím na šampionátu nikdo nezaujal, co se týmů týče, je to jinak. Itálie se už v přípravě proti nám připomněla lehkou výhrou. Ze začátku to vypadalo na náš slabý výkon, ale Italové nyní ukazují, jak silní jsou. Zvláště, když si dovolili takový luxus, že poslali do hry hráče druhého sledu a přesto byli úspěšní. Klobouk dolů.

Před EURO jsem dával velké šance Anglii, která v prvním zápase mé očekávání naplnila, ale v druhém se Skoty jsem se nudil. Snad se nechytí na nás. Pořád Angličany pasuji na hlavní favority turnaje.

Propadákem jsou pro mě výkony Turků. I proto, že jsme v přípravě k nim hodně jezdili a dostal jsem se s nimi do styku. Na klubové úrovni to je ještě jakž takž, ale nároďák už poněkolikáté vyhořel.

Protože jsem u nároďáku působil a i nyní jsou zde lidé na svých místech, nerad bych před duelem s Anglií rozdával rozumy. Pokud chceme uspět, musíme prostě hrát jako předtím! Bude složité Angličany porazit, kvalitu mají jinde než my, ale současně se rozhodně jich bát nemusíme! Zvláště, když jsme je už doma nedávno porazili.

Uvidíme, jaké změny v sestavě budou, ale pokud sehrajeme takticky vyrovnanou bitvu, určitě nejsme bez šance na zisk bodů.

A jestli může současný výběr udělat podobný úspěch jako před čtvrt stoletím v Anglii? Upřímně by to bylo velké překvapení. Vedle postupu ze skupiny by už případný postup mezi osmičku byl více, než by kdokoliv čekal, semifinále pak malý zázrak.

Ale proč se o něj nepokusit!

František Komňacký, někdejší trenér Synotu, Zlína, Ostravy, Jablonce nebo Jihlavy a asistent u národního týmu