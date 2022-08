• Obiloviny (chléb, těstoviny, rýže, cereálie)

• Bílkoviny (například tvaroh, libové maso, ryby, drůbež)

• Mléčné výrobky (jogurt, sýr, mléko)

• Zeleninu

• Ovoce

Přemýšlejte také o tom, aby svačina byla zajímavá a různorodá, barevně i chuťově. Kombinujte jídlo s odlišnou strukturou a konzistencí. Jemné a křupavé, suché a šťavnaté, křehké a pevné. Dávejte také dětem raději menší porce, které je neodradí, a vždy přidejte něco navíc – ovoce, zeleninu, müsli tyčinku.

Lákavá chuť i vůně. Jemný čokoládový chlebíček potěší každého

Domácí jablečná přesnídávka

SUROVINY NA 2 SVAČINY

340 g oloupaných, vykrájených a nasekaných jablek (1 velké či 2 menší)

50 g krupicového cukru

1 lžíce citronové šťávy

10 kulatých piškotů

POSTUP

Kousky jablek nasypte do kastrolu a zalijte 180 ml vody (tak, aby byly ponořené). Vařte je na mírném ohni doměkka, asi 15 minut. Vařená jablka rozmixujte ponorným mixérem nebo rozdrťte šťouchadlem na brambory. Přidejte cukr a citronovou šťávu a povařte ještě 3 minuty. Pyré nalijte do uzavíratelných skleniček a otevřené nechte vychladnout. Přibalte piškoty a vypravte děti do školy.

Sýrové muffiny s rajčaty a okurkou

SUROVINY NA 12 MUFFINŮ

2 a ½ hrnku hladké mouky

½ prášku do pečiva

½ lžičky soli

1 hrnek výrazného sýra (nastrouhaného)

½ hrnku sušených rajčat v oleji

1 a ¼ hrnku mléka

1 lehce prošlehané vejce

90 g rozpuštěného másla

Porce salátové okurky či jiné zeleniny

POSTUP

Předehřejte troubu na 180 °C a formy na mufifny vyložte papírovými košíčky. Do mísy pak prosejte mouku, vmíchejte do ní prášek na pečení, přidejte sůl, sýr, okapaná a nasekaná rajčata a promíchejte. Vprostřed udělejte důlek. V jiné misce smíchejte mléko, vejce a rozpuštěné zchladlé máslo. Vlijte tekutinu do důlku v míse s moukou. Vše lžící promíchejte jen tak dlouho, aby vzniklo těsto, nemíchejte ho příliš. Lžící naplňte košíčky. Pečte muffiny asi 20 minut, pak do jednoho zapíchněte špejli. Zůstane-li po vytažení suchá, vytáhněte plech z trouby a nechte je vychladnout. Na cestu zabalte muffiny do fólie nebo ubrousku a přidejte do krabičky nakrájenou okurku nebo jinou zeleninu.

Sendvič s vaječnou pomazánkou

SUROVINY NA 2 SVAČINY

2 vejce natvrdo

1 lžíce majonézy

4 velké krajíce celozrnného toastového chleba

1 hrnek na nudličky nakrájeného ledového salátu

sůl a pepř

POSTUP

Oloupejte vejce, nasekejte ho na kousky a vložte do misky. Přidejte majonézu, sůl, pepř a dobře vše promíchejte. Z krajíců toastového chleba odkrájejte kůrky. Vezměte váleček na nudle a krajíce jím trošku poválejte. Na každý kus pak naneste 1 a ½ lžíce pomazánky, rozetřete ji po celé ploše, jen na jedné straně nechte od kraje asi centimetrový pruh suchý. Posypte salátem. Krajíce pak smotejte do ruliček – postupujte od plně namazané strany k suchému okraji, aby náplň nevytekla. Zabalte je do potravinové fólie a dejte vychladit do lednice. Svačinu uložte do krabičky a doplňte například hroznovým vínem.

Tip: Namísto majonézy můžete použít i pomazánkové máslo, lučinu nebo zakysanou smetanu.

Quesadilla s fazolemi a avokádem

SUROVINY NA 4 PORCE

1 cibule

2 lžíce oleje

1 plechovka červených fazolí

1 avokádo

100 g tvrdého sýra (např. čedaru či eidamu)

4 moučné tortilly

POSTUP

Cibuli nakrájejte na drobno a osmahněte ji na pánvi na oleji do růžova. Stále míchejte, aby se cibule nepřipálila. Na cibuli vylijte fazole a dál smažte. Neustále míchejte a fazole při tom lehce rozmačkávejte vařečkou. Tekutina se odvaří a z fazolí vznikne hustá kaše. Avokádo rozpulte, oloupejte a nakrájejte na tenké plátky. Sýr nastrouhejte na jemném struhadle. Tortilly lehce navlhčete a dvě z nich poklaďte plátky avokáda, potřete fazolovou směsí a posypte sýrem. Přiklopte druhými dvěma tortillami. Na pánvi rozehřejte zbytek oleje a na něj položte tortillu (avokádem dospod). Smažte 3 minuty, poté tortillu opatrně obraťte a smažte ji stejně dlouho i po druhé straně. Hotové quesadilly rozkrájejte na čtvrtky, zabalte do alobalu a dejte dětem do svačinové krabičky. Přidejte kousky zeleniny.

Chia pudink s ovocem

SUROVINY NA 4 PORCE

4 lžíce chia semínek

400 ml kokosového mléka

1 lžíce medu

½ zralého manga

2 kiwi

POSTUP

Kokosové mléko důkladně promíchejte, a pokud je příliš hutné, nařeďte je: mělo by mít konzistenci husté, ale stále ještě kapaliny. Ve větší misce pak do kokosového mléka vmíchejte semínka chia a med. Semínka nasáknou tekutinu asi během deseti minut. Mezitím oloupejte mango i kiwi, nakrájejte je na kostky a každé zvlášť rozmixujte dohladka. Hotový pudink rozdělte do skleniček a zalijte ovocným pyré.

Tvarohová pomazánka s mrkví

SUROVINY NA 6 PORCÍ

250 g tvarohu

100 ml smetany ke šlehání

2 mrkve

100 g goudy

klíčky řeřichy k podávání

sůl a pepř

pečivo

POSTUP

Mrkev a goudu nastrouhejte nahrubo. Tvaroh prošlehejte se smetanou, osolte, opepřete a vmíchejte mrkev a sýr. Namažete na rozkrojené pečivo, posypte řeřichou, přiklapněte a zabalte do svačinového papíru. Pomazánku můžete dát i do skleničky, aby si ji dítě na pečivo mazalo ve škole samo.

Malinové smoothie

SUROVINY NA 1 PORCI

2 hrsti malin

1 zralý banán

200 ml kysaného mléka

med nebo cukr podle chuti

POSTUP

Do nádoby vhodné k mixování vsypte maliny, na kousky nakrájený banán a přilijte kysané mléko. Rozmixujte dohladka a podle chuti oslaďte.

Medové müssli tyčinky

SUROVINY NA 8 PORCÍ

100 g tekutého medu (např. Medokomerc)

180 g oříšků a semínek

180 g ovesných vloček

180 g sušeného ovoce

30 g hladké mouky

špetka soli

POSTUP

Pokud nemáte hodně šťavnaté sušené ovoce jako meruňky nebo švestky, je lepší je předem (klidně přes noc) nechat nabobtnat ve vodě, protože při pečení v troubě by mohlo vyschnout a zhořknout. Před samotným vařením ho ovšem vyndejte, a pokud možno vysušte třeba papírovou utěrkou.

Vločky a ořechy je dobré předem trochu opéct na plechu v troubě na 180 °C nebo pánvičce, můžete buď přidat trošku másla, nebo nasucho. Nepečte je ale společně (vločky se opečou rychleji) a dávejte pozor, aby se vám nepřipekly a nezhořkly.

Vlašské ořechy následně nasekejte na menší kousky a smíchejte s vločkami, trochou mouky a soli. Sušené ovoce nakrájejte na menší kousky a promíchejte se směsí vloček a ořechů. Celou směs zalijte tekutým medem. Pokud je potřeba, rozehřejte si ho předem v horké lázni do max. 60 °C, ale pak počkejte, až trochu zchladne, protože výsledek je ideální promíchat ručně.

Nyní je třeba medovo-vločko-ořechové těsto pevně vtěsnat do menšího pekáčku vystlaného pečicím papírem, a následně ve stále předehřáté troubě péct asi 25 minut. Po vyjmutí z trouby nechte vychladnout, a teprve potom na prkénku krájejte na jednotlivé tyčinky nebo kostičky.

