Přiznává, že v klubu VfL Lübeck–Schwartau, hrajícím druhou bundesligu, se zatím stále zabydluje. Kromě tamního sportovního umu se snaží zachytit především jazyk. „S řečí je to složitější, komunikace je těžší, ale snažím se mluvit co nejvíce a nejlépe, abych věděl, co se děje. Zatím jsem tam krátkou dobu, takže se s prostředím teprve sžívám,“ popsal Patzel.

Naopak na nedostatek příležitostí si stěžovat nemůže. „Vytížení mám dost, ale nedaří se mi tolik, jako v Baníku. Je to změna, adaptuji se, ale věřím, že si to sedne a bude to lepší,“ doufal.

V dresu HCB Karviná však jméno „Patzel“ běhá pořád, a to zásluhou bratra Jonáše, který se naopak z Německa vrátil. „Měl za sebou první rok v áčku, navíc se na play-off zranil, takže celkově toho tolik neodehrál. Není tak slavný, aby po tři čtvrtě roce v Česku v áčku mohl jít takhle do Německa,“ vysvětlil Vojtěch, proč to moc jeho sourozenci nevyšlo.

„Jasně, někdo to zvládne, Jonášovi to nesedlo, tak doufejme, že se teď zvedne a budeme se moct těšit, kam půjde za pár let. Ale jedině přes Karvinou,“ pokračoval s úsměvem.

Je rád, že mu to v nové sezoně střílí. „Myslím si, že patnáctku převzal velmi zodpovědně. Ať už jde o nasazení, nebo góly,“ podotýká. „Jsem spokojený, protože mu to prospívá víc, než sedět každý zápas v Německu na lavičce,“ dodal Vojtěch Patzel.

Oba se v minulém týdnu sešli na reprezentačním srazu. A rovnou v takřka domácích podmínkách, jelikož úvodní bitvu kvalifikační skupiny o mistrovství Evropy 2024 proti Estonsku hostila Ostrava. A Vojtěch Patzel zatížil konto soupeře pěti brankami.

„Byl to sraz po delší době, kdy jsme se neviděli a podle toho první poločas i vypadal. Chvílemi jsme se hledali, ale druhá půle už určitě byla lepší v obraně i útoku. Dostávali jsme i k lehčím gólům, takže si myslím, že dobrá výhra a velmi důležité dva body,“ oddechl si.

„Dobré je, že se hodně točíme. Trenér chce, abychom na ploše byli čerství, protože pak můžeme nechat ve hře sto procent, takže často se střídá. Někdo hraje víc, někdo méně, záleží, jak se daří,“ uzavřel Vojtěch Patzel.