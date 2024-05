/FOTOGALERIE/ Sen skončil. Házenkáři Kopřivnice ve čtvrtém zápase o 3. místo v extralize neuspěli. I když hráli doma, Lovcům podlehli 25:28, sérii play-off prohráli 1:3 a vytouženou medaili, na kterou klub čeká dlouhých 29 let, nezískali. Loňský bronz obhájily Lovosice.

Házenkáři Kopřivnice podlehli ve čtvrtém zápase v sobotu 25. května o bronz Lovosicím 25:28, sérii play-off prohráli 1:3 a v extralize obsadili 4. místo. | Foto: Ivan Pilát

„Dneska jsme ukázali, že bojovnost byla. Chybělo nám trošičku štěstíčka, aby se to přehouplo na naší stranu. Věřil jsem až do konce, že to zvládneme, ale potom jsme udělali pár zbytečných chyb, které nás možná stály to vítězství,“ mrzelo kopřivnického trenéra Tomáše Sklenáka, že se nepodařilo souboj vrátit k rozhodujícímu pátému střetnutí do Lovosic.

Jeho tým přitom v úvodním poločase dokázal nepříznivé skóre 8:9 otočit na 11:9 a nakonec ho vyhrál 14:13. Hra po přestávce byla vyrovnaná až do stavu 24:24, pak Lovci v posledních šesti minutách po trháku odskočili na 28:25. Za výhrou je táhl osmigólový Jan Kupa, mezi střelce se dvakrát zapsal i lovosický brankář Adamík.

„Mohli jsme vyhrát a měli na to. Vstoupili jsme do toho v bojovném duchu a ono to všechno fungovalo. Na konci jsme neproměnili nějaké šance a Lovosice si z Kopřivnice odnášejí třetí místo, což je škoda,“ neskrýval zklamání Martin Střelec, křídlo KH ISMM Kopřivnice.

Kopřivnice přišla v Lovosicích o Hanuse. Věří ale, že doma rozjeté Lovce zastaví

Nejlepšími střelci domácích byli ve čtvrtém utkání Jan Polcar a Edwin Brito s pěti góly. „Musím smeknout před kluky za to, co v této sezoně dokázali. I s tím málem tréninků, které máme, jsme potrápili některé profesionální týmy a skončili čtvrtí, takže za to klobouček,“ pochválil Tomáš Sklenák svůj tým.

„Třetí místo by pro nás byta taková třešnička, určitě to spoustu kluků bude mrzet, protože byla obrovská šance tohle dokázat a Lovosice byly navíc zraněné. Nic se ale nedá dělat, je to sport a jedeme dál,“ myslí kouč Kopřivnice už na příští sezonu.

„Dojde nám to asi časem, že to čtvrté místo není špatné. Dneska to mrzí a ještě nějakou chvíli to bude mrzet, ale myslím si, že je to velký úspěch pro kopřivnickou házenou,“ řekl Martin Stŕelec hned po čtvrtém zápase série o bronz.

OBRAZEM: Úžasná jízda! Baník má pohár i titul. Ve finále přejel Plzeň a slaví

Extraliga házenkářů – čtvrtý zápas o 3. místo:

KH ISMM Kopřivnice – HK FCC Lovosice 25:28 (14:13)

Nejvíc branek: Polcar 5, Brito Benítez 5, Čadra 4/3 – Kupa 8/5, Chotěborský 6, Stach 3. Rozhodčí: Hanák a Pavlíček. Sedmimetrové hody: 4/3 – 5/5. Vyloučení: 5:6. Diváci: 306. Konečný stav série: 1:3.