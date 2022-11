Nejprve je třeba postavit nejsilnější možný tým, což mají na starost trenéři Petr Mazur z Frýdku-Místku a Jaromír Petřek z Kopřivnice. Tým z města Tatry má ve společném výběru řadu zástupců – včetně čtrnáctiletého gólmana Šimona Knesla.

„Jsem rád, že se takto můžeme scházet. Baví mě to, učím se nové věci a pokaždé se těším na další trénink,“ říká Šimon Knesl, jenž se dostal taky do posledního olympijského týmu. „Byl to super turnaj, moc jsme si to všichni užili,“ dodal.

Kromě Petřeka s Mazurem mladým házenkářům předávají své zkušenosti i současní či bývalí reprezentanti v čele s Martinem Galiou, Václavem Francem, Janem Užekem či Janem Sobolem. „Je super, že máme takové možnosti, do budoucna nám to hodně dá. Na každém setkání se naučíme hodně nových věcí a jsme čím dál lepší,“ těší talentovaného gólmana, který má jeden velký házenkářský sen. „Chtěl bych se dostat do německé Bundesligy,“ prozradil.