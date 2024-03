/FOTOGALERIE/ Házenkáři Kopřivnice porazili v sobotním zápase 25. kola extraligy Jičín 32:27, patří jim v tabulce páté místo a před závěrečnou rundou je jasné, že si to ve čtvrtfinále rozdají se čtvrtou Duklou Praha. Zda začnou doma či venku se teprve rozhodne.

Házenkáři Kopřivnice porazili v sobotním utkání 25. kola extraligy Jičín 32:27. | Foto: KH ISMM Kopřivnice/Ivan Pilát

„Hlavně jsme se chtěli oklepat ze zápasu ze Strakonic, protože tam jsme předvedli přesně to, co nechceme. Měli jsme z dneška obavy, protože jsme neměli ani moc času na přípravu. Věděli jsme, že to bude těžké utkání a já jsem moc rád, jak k tomu kluci po té těžké středě přistoupili, kdy navíc museli ráno do práce a určitě to nebylo lehké ani v hlavách. Za vítězství jsme moc rádi,“ řekl trenér Kopřivnice Tomáš Sklenák.

Jičín padl počtvrté v řadě. „V poslední době bojujeme s marodkou, kterou až v takovém rozsahu nepamatuju, takže jsme měli ze zápasu obavy. Předchozí dvě extraligová utkání se nám nepovedla, necestovali jsme tu s úplně lehkou hlavou. Musím říct, že na to, v jaké sestavě jsme tu byli, jsme nakonec odehráli poměrně solidní utkání. Byť domácí byli od prvních minut lepším týmem,“ vykládal kouč Jičína Aleš Babák.

„I když si domácí postupem času vytvořili vícebrankový náskok, tak jsme nesložili zbraně a snažili jsme se utkání zdramatizovat, což se nám částečně dařilo. Myslím si, že jsme ale mohli na Kopřivnici zatlačit ještě víc, pokud bychom proměňovali některé vyložené šance, které jsme si dokázali vytvořit. Nicméně znovu opakuji, že domácí dnes zaslouženě zvítězili a ještě jednou gratuluji,“ dodal Aleš Babák.

25. kolo extraligy (sobota 2. 3. 2024):

Kopřivnice – Jičín 32:27 (18:15)

Nejvíce branek: Střelec 7, Brito Benítez a Hanus po 5 – Dolejší, Doškář, Ženatý po 4. Rozhodčí: Šlezingr – Špunar. Sedmimetrové hody: 1/1 – 1/1. Vyloučení: 5:3. Diváci: 750.