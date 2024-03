/FOTOGALERIE/ Tohle byla obrovská smůla! V poslední minutě sahali házenkáři Kopřivnice ve Strakonicích na dva body za vítězství, šest vteřin před koncem zápasu měli ještě šanci získat bod za remízu. Duel 24. kola extraligy nakonec rozhodla šťastná střela domácího snajpra Adama Nejdla. Tým z Novojičínska ho ve středu prohrál 29:30 a v tabulce klesl ze 4. na 5. místo. Na kontě má 27 bodů, stejně jako čtvrtá Dukla Praha.

Chance extraliga: HBC Strakonice - KH Kopřivnice 30:29 (17:15). | Foto: Jan Škrle

„Nedodrželi jsme některé věci, které jsme si řekli, což nás stálo dva body. Taková už je házená,“ neskrýval zklamání trenér Kopřivnice Tomáš Sklenák. V dramatickém závěru navíc kvůli červené kartě přišel o vyloučeného Kancela. „Věděli jsme, že Strakoničtí doma budou tahat. Šli za vítězstvím, předčili nás agresivitou, vyhráli zaslouženě," konstatoval kouč hostů.

Výhru Strakonic zařídil Adam Nejdl. „Poslední sekundy zápasu? Na hostujícího Brita šla už jedna přihrávka, kterou jsem mohl mít. Říkal jsem si, že to je naivní hra, tak jsem do toho šel znovu a balon se mi podařilo získat. Na půlce jsem si klepl míč, chytil ho a v tu chvíli jsem si říkal, proč jsem si neklepl ještě jednou. Trochu jsem se bál, že odkrytou branku netrefím. Ale povedlo se a přišel šťastný okamžik… ,“ radoval se střelec po svém dvanáctém gólu v utkání, znamenajícím vítězství.

„Udělali jsme bohužel v závěru hloupou chybu, což nás stálo dva body, pro které jsme si přijeli. Nemáme se na co vymlouvat, neplnili jsme všechny pokyny a to, co jsme si připravovali. Prohráli jsme vlastní vinou,“ smutnil Jan Hanus, autor šesti branek hostů.

V sobotu 2. března Kopřivnice hostí desátý Jičín a základní část extraligy zakončí v hale druhé Karviné.

Extraliga házenkářů – 24. kolo:

Strakonice – KH ISMM Kopřivnice 30:29 (17:15)

Nejvíc branek Strakonic: A. Nejdl 11/2, Sedláček 5, Němec 5/1,

Branky Kopřivnice: Hanus a R. Doležel po 6, Brito Benítez 4, Střelec a Polcar po 3, Petřík 3/2, Musálek 2, Gřes a Lefan po 1.

Rozhodčí: Kremláček a Procházka. Sedmimetrové hody: 3/3 – 5/4. Vyloučení: 3:4. ČK: Kancel (Kopřivnice). Diváci: 220.