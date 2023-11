Házenkáři Karviné zvítězili v sobotním utkání 13. kola extraligy v Kopřivnici 27:21 a v tabulce jsou na druhém místě o dva body za vedoucí Plzní. Domácím patří šestá příčka.

Házenkáři Kopřivnice prohráli derby s Karvinou 21:27. | Foto: KH ISMM Kopřivnice/Ivan Pilát

Karviná si během prvního poločasu vypracovala až čtyřbrankový náskok, který ale domácí stáhli a na začátku druhé půle dokonce zcela smazali. Definitivně tak rozhodla až poslední desetiminutovka, v níž měl navrch hostující favorit, který povolil domácím pouhé tři góly a mohl slavit.

„Je to vždycky velké zpestření zahrát si proti Karviné. Šli jsme do zápasu s tím, že se pokusíme soupeře zaskočit, ale síla Karviné byla znát, nás navíc v koncovce utkání opustilo naše tradiční nasazení,“ řekl trenér Kopřivnice Tomáš Sklenák. „Vzdorovali jsme dlouho, ale jde vidět, že Karviná má tu sílu skutečně ohromnou,“ dodal domácí kouč.

„Pro nás to nebylo jednoduché utkání, v Kopřivnici se hraje vždy špatně, ta atmosféra je tady bouřlivá, když přijede Karviná. K naší kombinační hře nemám asi žádných výtek. Jediný, kdo nás na chvíli zastavil, byl Matěj Brychlec, který podal dobrý výkon a držel domácí,“ vykládal trenér Karviné Michal Brůna.

„Kopřivnice hraje trochu jinou házenou, jde tam vidět rukopis Tomáše Sklenáka, což je pro jejich mužstvo velký posun. To potvrzují ostatně výsledky. Když nepočítám toto utkání, za posledních sedm zápasů prohráli snad jediný. Nebylo to lehké utkání, urvali jsme to až na konci,“ uzavřel kouč HCB Michal Brůna.

13. kolo extraligy (sobota 19. 11. 2023)

Kopřivnice – Karviná 21:27 (12:13)

Nejvíce branek: Polcar 5, Čadra, Halama a Zima po 3 – Solák 11, Patzel 5, Živanov a Nantl po 3. Rozhodčí: Kremláček – Procházka. Sedmimetrové hody: 2/1 – 6/4. Vyloučení: 2:4. Diváci: 512.