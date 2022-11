„Po dvou střelecky neplodných zápasech, kdy jsme dávali strašně málo gólů, jsme dnes v útoku hráli disciplinovaně a důrazně. Proměňovali jsme většinu šancí, takže z toho plyne 35 gólů, i když samozřejmě dost jich padlo v závěru, kdy už Dukla zkoušela vabank obranu. Naštěstí jsme si s tím poradili. Řekl bych, že až mistrovsky, protože co útok, to gól,“ s úsměvem prohlásil kopřivnický trenér Aleš Chrastina.

Základ k sobotnímu vítězství položil jeho tým už v prvním poločase, který po vyrovnaném souboji vyhrál rozdílem jedné branky 15:14. Při střelecké chuti a s podporou skvělých fanoušků v bouřlivé atmosféře dotáhl ve druhé půli duel k jasnému vítězství.

Konec série! Kopřivnice sahala s Brodem po výhře, nakonec brala jen bod

„Jeli jsme do Kopřivnice s odhodláním získat dva body, ale to se bohužel nepovedlo. Nastřílených 35 gólů do naší branky je zkrátka moc, s tím jsme bojovali celých šedesát minut,“ viděl příčinu porážky kouč Dukly Michal Tonar. „Trošku nás zradila i koncovka u některých hráčů, tohle byl asi důvod toho, že jsme v utkání tahali za kratší konec provazu,“ dodal trenér Pražanů.

„Dukla toho dnes strašně moc neproměnila, ale velkou zásluhu na tom měla samozřejmě výborná obrana a také Marek Žingor,“ pochválil Aleš Chrastina své svéřence za týmový výkon. Další dva zápasy extraligy hraje Kopřivnice u soupeřů - ve čtvrtek v Plzni a v sobotu v Prešově.

Podívejte se: Petřvald splnil roli favorita, opět řádil Milan Palatický

Extraliga házenkářů - 12. kolo:

KH ISMM Kopřivnice – Dukla Praha 35:30 (15:14)

Branky Kopřivnice: Polcar 8, Brito Benitéz a Střelec po 6, Musálek 4/1, Doležel a Bukovský po 3, Zima 2, Gřes, Kancel a Petřík po 1.

Nejvíc branek Dukly: M. Březina 7, Krušberský 6, Křístek 5, Rumian 4.

Rozhodčí: Kichner a Vacula. Sedmimetrové hody: 1/1 – 3/1. Vyloučení: 6:5. Diváci: 205.