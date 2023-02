„Pro nás to bylo klíčové utkání ve hře o play-off,“ konstatoval Bohumil Pšenica, brankář Kopřivnice. Tým táhli za vítězstvím Čadra, který proměnil všechny čtyři sedmičky, a Bukovský - oba nstříleli Jihomoravanům shodně šest gólů.

V poločase domácí vedli 15:11, ale Brno se po přestávce snažilo manko smazat. V 54. minutě se mu podařilo srovnat na 24:24. V dramatickém závěru pak předvedl pevné nervy Doležel, svůj první gól v zápase si „šetřil“ až do 59. minuty.

„Na konci už to bylo trochu vabank, ale myslím si, že jsme byli o něco lépe připraveni než soupeř. Věděli jsme, že to je víceméně o Kocichovi se Sekulićem, které se nám relativně podařilo ubránit. Pro nás je to nesmírně cenné vítězství, protože jsme nadále ve hře o play-off,“ radoval se kopřivnický brankář Bohumil Pšenica.

Brnu nestačilo ani osm gólů nejlepšího střelce extraligy Kocicha, který si proti Kopřivnici vylepšil své celkové statistiky na číslo 189.

„Myslím si, že jsme celý první poločas hráli dobře v obraně a obstojně v útoku. Tím jsme si vytvořili nějaký náskok. Přesto, že jsme na některé věci upozorňovali, tak ve druhém poločase jsme možná ukvapeně o ten náskok přišli. V infarktovém závěru jsme ho ale obhájili a zvítězili jsme. Body máme a to je pro nás důležité,“ oddechl si kouč Kopřivnice Aleš Chrastina.

Jeho tým se čtyři kola před koncem základní části posunul v tabulce na 8. místo před Brno, které na něho ztrácí bod. V dalším zápase čeká Kopřivnici ve středu 22. února derby v hale sedmého Frýdku-Místku.

Extraliga házenkářů - 22. kolo:

KH ISMM Kopřivnice – SKKP Handball Brno 26:25 (15:11)

Nejvíce branek: Čadra a Bukovský po 6, Střelec 5 – Kocich 8, Živanov 6, Sekulić 4. Rozhodčí: Friedel a Kučerka. Sedmimetrové hody: 5/5 – 4/4. Vyloučení: 3:5.