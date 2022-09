Na sezonu se kopřivničtí házenkáři začali připravovat od poloviny července, a to bez několika opor minulého ročníku. Kariéru ukončili Filip Hardt s Petrem Chalupou, Zdeněk Čadra zamířil do mistrovské Karviné, Mohamed Ibrahim do egyptského Al Ahly a Domagoj Grizelj do Chorvatska. Nováčky v kabině jsou naopak brankář Bohumil Pšenica a spojka David Lefan z Hranic.

„Až na to, že se nám zranil jeden z klíčových hráčů Honza Hanus, tak jsem s přípravou spokojen. A to jak s tou kondiční, tak i herní. Teď se ukáže, jestli byla dobrá nebo ne,“ poukázal hlavní trenér Kopřivnice Aleš Chrastina, který k posilám počítá i Radka Doležela, který hrál v kopřivnických barvách už minulou sezonu, ale přednost měly tehdy zápasy jeho mateřského Zlína. Nyní by tomu mělo být už naopak.

Chrastinův asistent Jiří Gřes řekl, že po odchodu Ibrahima by měl mezeru mezi brankáři zacelit Pšenica, který přišel z Brna. „Na post spojky jsme přibrali Davida Lefana, od kterého očekáváme střelbu ze střední a delší vzdálenosti. V současné době řešíme posílení na postu střední spojky,“ prozradil. „Potřebujeme nějakého tahouna, který bude rozhodovat zápasy,“ řekl na adresu hráče, který by měl být alternací k odchovanci Marku Bukovskému, předseda klubu Lubomír Veřmiřovský.

Jinak je podle něj tým konsolidovaný. „Spousta kluků hraje spolu už delší dobu, jsou proto sehraní. Myslím, že máme velice dobrou obranu s brankářem, takovou jsme myslím dlouho neměli,“ upozornil Veřmiřovský.

Hlavním partnerem klubu bude i nové sezoně společnost ISMM. S jejím logem na dresu chtějí Kopřivničtí předvádět dynamickou, rychlou a pohlednou házenou. Vrcholem přípravy na nový extraligový ročník byly pro mužstvo dva duely s reprezentací Portorika. Oba svěřenci Chrastiny vyhráli, ten první 37:26, druhý 36:22.

Jak na tom tým je, zjistí trenéři i příznivci kopřivnické házené v sobotu 3. září, kdy Kopřivnice hostí od 16 hodin v rámci úvodního kola extraligy Prešov, který bude hrát pouze základní část české nejvyšší soutěže. „Jedna věc je, co si slibuji, druhá, co bychom chtěli. Rádi bychom se ale prezentovali dobrou hrou s přijatelným výsledkem,“ nastínil Chrastina, co od zápasu s dlouhodobě nejlepším slovenským celkem očekává.