/FOTOGALERIE/ Tak tohle bylo něco! Hodinu před utkáním by do zaplněné haly už neproklouzla ani myš, tisícovka fanoušků se v ní připravovala na rozhodující páté čtvrtfinále extraligy házenkářů. A hlasivky si naladili skvěle, i jejich zásluhou Kopřivnice porazila doma pražskou Duklu 32:30, sérii play-off vyhrála 3:2 na zápasy a po 29 letech si zahraje semifinále. Narazí v něm na obhájce titulu z Plzně, kde souboj na tři vítězství začne v sobotu 6. dubna, druhé dějství se o týden později odehraje v hale ZŠ Emila Zátopka.

Házenkáři Kopřivnice v pátém čtvrtfinále extraligy porazili Duklu Praha 32:30, sérii play-off vyhráli 3:2 na zápasy a po 29 letech budou hrát semifinále. | Foto: KH ISMM Kopřivnice/Ivan Pilát

„Série byla vyrovnaná a pro nás poprvé se šťastným koncem, konečně jsme postoupili do vytouženého semifinále. To se nám ještě nikdy nepovedlo,“ zářil štěstím Jan Hanus, hráč KH ISMM Kopřivnice.

Za výhrou v pátém čtvrtfinále vyrazil domácí tým hned od začátku. Pět minut před přestávkou vedl 16:11, poločas nakonec vyhrál 17:15. Svůj náskok dál zvyšoval, v závěru zápasu na šest gólů (30:24). Dukle se sice podařilo snížit na rozdíl dvou branek, víc už jí ale Kopřivnice nedovolila.

„Chtěli bychom poděkovat našim fanouškům, kteří dnes zaplnili do posledního místa halu. Stálo se všude, bylo to fantastické a patří jim obrovské dík. Hnali nás k vytouženému postupu do semifinále a já jsem to klukům moc přál, protože na to čekali strašně dlouho,“ usmíval se Tomáš Sklenák, trenér Kopřivnice.

„Bylo to těžké čtvrtfinále, stálo to hodně sil a bojů. Kluci si to zaslouží, protože dřeli i s těmi třemi tréninky po práci vážně na krev a to je odměna,“ dodal Tomáš Sklenák.

„Bohužel dneska jsme byli asi trošku víc pod tlakem i tou atmosférou, kterou fanoušci Kopřivnice vytvořili. To nás možná trochu svázalo v koncovce,“ přiznal kouč Dukly Michal Tonar. „Kopřivnice trestala každou naší chybu, takže potom odskočila do pohodlného náskoku,“ konstatoval trenér Pražanů, kteří nyní budou bojovat ve skupině o 5. až 8. místo.

„Určitě tam byl faktor diváci, protože nás hnali celou dobu dopředu. Ještě nikdy jsem nezažil, aby hodinu před zápasem byla skoro už zaplněná hala. S klukama jsme se jen na sebe nevěřícně dívali. Moc si toho vážíme a doufáme, že takhle naplníme halu i v semifinále, kde se budeme snažit o co nejlepší výsledek, ať už konečně nějakou tu medaili urveme,“ poděkoval Jan Hanus za vydatnou podporu v hledišti.

„Jedeme dál, už nemáme co ztratit. Teď si to potřebujeme jen užít a pokusíme se ještě na něco navázat, pokud to půjde," slíbil trenér Tomáš Sklenák za svůj tým.

Extraliga házenkářů – pátý zápas čtvrtfinále play-off:

KH ISMM Kopřivnice – HC Dukla Praha 32:30 (17:15)

Nejvíc branek: Polcar 8, Střelec 4, Bukovský 4 – M. Rakouský 8, Erebai 8, Hlinka 6. Rozhodčí: Králíček a Letev. Sedmimetrové hody: 2/2 – 2/2. Vyloučení: 3:3. Diváci: 1000 (vyprodáno). Konečný stav série: 3:2.