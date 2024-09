Kopřivnice vstoupila do utkání skvěle. Tým z Brna trápily technické chyby. Domácí celek vedl v poločase 21:14 a vše vypadalo růžově.

Jenomže nebylo. Maloměřice se osmi góly v řadě vrátily do zápasu. V 56. minutě svítil na ukazateli skóre dokonce stav 31:31. Poslední čtyři a půl minuty ale zvládla lépe Kopřivnice, a to i díky dvěma sedmičkám, které proměnil nejmladší hráč týmu David Ošmera, jenž dokázal v infarktovém závěru zachovat chladnou hlavu. Tým z města tatrovek nakonec vyhrál 34:33.

„Šlo o obdobné utkání, jakou s Jičínem. Nemůžeme si dovolit nechat nasázet osm branek během pěti minut,“ vracel se k utkání domácí stratég Tomáš Sklenák. „V prvním poločase jsme dokázali eliminovat soupeře a byli jsme relativně připraveni na vše. Všechno nám vycházelo,“ pokračoval kopřivnický kouč.

Další pasáž zápasu Kopřivnickým podle představ nevyšla. „Řekli jsme si, že budeme hrát v klidu, nějak se to ale zvrtlo,“ krčil rameny Tomáš Sklenák. „Nechápu, že jsme nedokázali být v posledních patnácti minutách klidnější. Vytvořili jsme si na sebe tlak. Naštěstí jsme koncovku zvládli. Nicméně si nemůžeme dovolit takové výpadky, protože je vidět, že sezóna bude nabitá a už to nebude tak jednoznačné, jako tomu bylo v minulém ročníku. Všechny body budou mít cenu zlata, já můžu klukům jen pogratulovat k výhře. Za předvedený výkon posledních patnácti minutách však určitě ne, ale je to sport. Klobouk dolů před Maloměřicemi, že se dokázaly z mínus devíti vrátit zpátky do zápasu,“ uzavřel pozápasové hodnocení trenér vítězného týmu."

Kopřivnici patří v aktuální tabulce třetí příčka.

KH ISMM KOPŘIVNICE – SHC MALOMĚŘICE BRNO 34:33 (21:14)

Nejvíce branek: Pelák 8, Brito Benítez 6, Čadra 5 – Mucha 11, Kachlík 7, Růža 4. Rozhodčí: Pavel Blanár – Tomáš Petruška. Sedmimetrové hody: 7/5 – 2/2. Vyloučení: 1:2. Diváci: 420