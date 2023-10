/FOTOGALERIE/ Házenkáři Kopřivnice zvládli po překvapivém vítězství v Brně sobotní utkání 6. kola extraligy s Hranicemi, které rozstříleli 33:20.

Kopřivnice – Hranice 33:20 (6. kolo extraligy, 30. 9. 2023) | Foto: KH ISMM Kopřivnice/Ivan Pilát

Domácí si vypracovali po dlouho vyrovnaném průběhu tříbrankový náskok v závěru prvního poločasu. Po přestávce ho bleskově zdvojnásobili a bylo hotovo. „První poločas byl z naší strany vlažný, do druhého už nastoupil ten mančaft, který znám,“ vykládal trenér Kopřivnice Tomáš Sklenák.

„Myslím, že v obraně máme sílu a donutili jsme soupeře hrát naši hru. Kluci ve druhém poločase předvedli opravdu skvělý výkon a jsem rád, že se na hřiště dostali také hráči z lavičky. Jsem spokojený a doufám, že půjdeme zase dál,“ dodal Tomáš Sklenák, jehož mužstvo vyhrálo druhou půli 17:7!

„Byl to zápas dvou poločasů. V prvním jsme hráli přesně to, co jsme chtěli, nástup do druhého však rozhodl o osudu utkání. Nedali jsme čtyři nebo pět šancí, kdy nás vychytal brankář Pšenica. A jak už to bylo o šest a více branek, tak se to už vlastně jen dohrávalo,“ uzavřel kouč Hranic Radim Brož.

6. kolo extraligy (sobota 30. 9. 2023):

Kopřivnice – Hranice 33:20 (16:13)

Nejvíce branek: Střelec 6, Polcar a Lefan po 5 – Pelák 6, Korger a Dořičák po 3. Rozhodčí: Králíček – Letev. Sedmičky: 1/0 – 0. Vyloučení: 5:4. ČK: 49. Padalík (Hranice). Diváci: 306.